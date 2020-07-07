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Avukatlardan Düğmeli Protesto

07.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Bağımsızlığı simgeleyen düğmesiz cübbelerini giyen avukatlar, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın çağrısı üzerine baro yapılarını değiştirecek teklifi ellerinde düğmelerle protesto etti

Avukatlardan Düğmeli Protesto

Bağımsızlığı simgeleyen düğmesiz cübbelerini giyen avukatlar, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın çağrısı üzerine baro yapılarını değiştirecek teklifi ellerinde düğmelerle protesto etti.

TBMM Adalet Komisyonu’nun dün sabaha karşı kabul ettiği ve TBMM Genel Kurulu gündemine alınacak “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili tepkiler sürüyor.

Ankara Barosu’nun çağrısıyla başkentteki avukatlar, bugün saat 12.00’de Ankara Adliyesi bünyesindeki baro başkanlığı önünde buluştu. Avukatlar, “Savunma susturulamaz” gibi sloganlar atarak bina içinden yürüyüşle adliye önünde basın açıklaması için toplandı. Bu sırada adliyedeki bazı vatandaşların avukatlara alkışlarla destek verdiği görüldü.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, avukatlar adına yaptığı açıklamada, haftalardır baroları bölme yasasıyla ülkeye ne kadar büyük zarar verileceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Baro yapılarını değiştirecek yasa teklifiyle savunma bakımından yargı işleyişine tümüyle darbe vurulacağına işaret eden Sağkan, bu düzenlemeyle yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak gelişmeler yaşanacağını ifade etti.

TBMM’deki yasa teklifine Türkiye'deki mevcut durumda 80 baro olarak tümüyle karşı olduklarını kaydeden Sağkan, avukat cübbelerine işaret ederek, “Bu cübbenin bir anlamı var. Her rengin bir anlamı var. Cebinin olmaması bu mesleğin bir kamu hizmeti olduğunu gösterir. İliği ve düğmesinin olmaması ise bağımsızlığı sembolize eder. Şimdi cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Ama onlar istesinler, biz bağımsız savunmanın temsilcisi olarak bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz” dedi. Sağkan, bu sözlerin ardından elindeki bir avuç düğmeyi yere attı ve düzenlemeye karşı demokratik tepkilerini sonuna kadar göstereceklerini açıkladı.

Teklifin Komisyon’da görüşüldüğü sırada Türkiye’deki avukatları temsil etmekle yükümlü baro başkanları ve yönetimleri, TBMM Çankaya Kapısı’nın önünde Meclis Parkı alanında nöbet tutmuştu. Nöbet eylemi, TBMM Adalet Komisyonu’nun dün sabah teklifi kabul etmesiyle birlikte sonlandırılmış ve illerde eylemlere devam edilmesi görüşü benimsenmişti. “Cumhur İttifakı” olarak iktidar cephesi AKP ve MHP’nin sunduğu teklife 78 baro yönetimi karşı çıkıyor. Söz konusu barolar, “Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız savunma yerine siyasi ya da başka ortaklaşmalara dayalı sesi kısık, cübbeli düğmeli topluluklar yaratacaktır. Cumhuriyet’in ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolar da ‘çoklu baro’ kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır. Cumhuriyetten, hukuk devletinden ve birbirimizden başka kimsemiz yok” açıklamasıyla tekliften vazgeçilmesi çağrısı yapıyor.
Bu arada Türkiye’de 81 il bulunmasına karşın Gümüşhane ve Bayburt’un bölge barosu olarak temsil edilmesi nedeniyle 80 baro mevcut. 80 barodan ikisi, Erzurum Barosu ile Elazığ Barosu yönetimleri dışında 78 baro, teklif ile oluşturulacak “çoklu baro sistemi” ile yargıya onarılmaz zarar verileceğini belirtiyor.

TBMM Adalet Komisyonu’nda muhalefet partileri CHP, HDP, İyi Parti de “Anayasa’ya aykırılık” gerekçesi başta olmak üzere teklife karşı direndi. Görüşmelerde muhalefet cephesinin her vekili söz hakkı kullanarak süreci yavaşlattı. Ancak teklif, TBMM’deki aritmetik çoğunluğa sahip AKP ve MHP’nin oyuyla Komisyon aşamasında kabul edildi.

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