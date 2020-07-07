Avukatlardan Düğmeli Protesto

Bağımsızlığı simgeleyen düğmesiz cübbelerini giyen avukatlar, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın çağrısı üzerine baro yapılarını değiştirecek teklifi ellerinde düğmelerle protesto etti.

TBMM Adalet Komisyonu’nun dün sabaha karşı kabul ettiği ve TBMM Genel Kurulu gündemine alınacak “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili tepkiler sürüyor.

Ankara Barosu’nun çağrısıyla başkentteki avukatlar, bugün saat 12.00’de Ankara Adliyesi bünyesindeki baro başkanlığı önünde buluştu. Avukatlar, “Savunma susturulamaz” gibi sloganlar atarak bina içinden yürüyüşle adliye önünde basın açıklaması için toplandı. Bu sırada adliyedeki bazı vatandaşların avukatlara alkışlarla destek verdiği görüldü.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, avukatlar adına yaptığı açıklamada, haftalardır baroları bölme yasasıyla ülkeye ne kadar büyük zarar verileceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Baro yapılarını değiştirecek yasa teklifiyle savunma bakımından yargı işleyişine tümüyle darbe vurulacağına işaret eden Sağkan, bu düzenlemeyle yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak gelişmeler yaşanacağını ifade etti.