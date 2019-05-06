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AVUKATLARI ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ AÇIKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 2 Mayıs'ta görüştüklerini açıkladı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 2 Mayıs'ta görüştüklerini açıkladı.
Taksim'de bir otelde gerçekleşen basın toplantısına Asrın Hukuk Bürosu avukatları Özgür Erol, Nevroz Uysal ve Rezan Sarıca katıldı.
Özgür Erol, "Görüşmenin gerçekleşmesi için 4 avukat olarak başvurmuştuk. 2 avukat arkadaşımızın görüşme talebi kabul edildi ve görüşme gerçekleşti" dedi.
Rezan Sarıca ise "İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde bulunan müvekkilimiz Abdullah Öcalan ile 2 Mayıs 2019 tarihinde avukatları olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme 27 Temmuz 2011 tarihinden bugüne 810 başvuru sonrası gerçekleşen ilk avukat görüşmesidir. Bu görüşmeden yaklaşık 2 hafta önce yaptığımız bir itirazı karara bağlayan Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, İmralı'daki tüm müvekkillerimiz açısından avukat ile görüşme yasağını kaldırdığını tebliğ etmiştir. Başvuru aynı zamanda İmralı Cezaevi'nde bulunan diğer müvekkillerimiz Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım ve Ömer Hayri Konar ile görüşme taleplerini içermesine rağmen görüşmeye izin verilmemiştir. Görüşme başvurusu geçmişte olduğu gibi 4 avukat olarak yapılmış, sadece 2 avukatın görüşmesine izin verilmiştir. Görüşme esnasında not ve evrak alışverişine izin verilmemiştir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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- Erol'un açıklaması
- Sarıca'nın açıklaması
- Detaylar

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