Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor

Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Yıldız İmrek, ”İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosunun aldığı boykot kararını destekliyoruz. Adliyeler; her gün daha fazla halka ve yargı mekanizmasında halkın temsilcisi durumundaki avukatlara yabancılaştırılan mekanlar haline geliyor." dedi.

İmrek, " Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız, stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır” diye konuştu.

(DHA)

