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  4. Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor

Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 15:26 | Son Güncelleme

Adliyelerde çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatların, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı eylem sürüyor. İstanbul Adalet Sarayı’nın kafeteryası önünde bugün çeşitli derneklere üye bir grup avukat çayların yüksek fiyata satıldığını belirterek, alkışlı eylem yaptı. Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.

Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor

Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Yıldız İmrek, ”İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosunun aldığı boykot kararını destekliyoruz. Adliyeler; her gün daha fazla halka ve yargı mekanizmasında halkın temsilcisi durumundaki avukatlara yabancılaştırılan mekanlar haline geliyor." dedi.

İmrek, " Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız, stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır” diye konuştu.

(DHA)

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avukat çay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kahve 7 lira gayet normal . ben dışarda kafede kahveyi 7.5 liraya içiyorum. sizde yani hem param gitmesin hem karnım doysun misali ucuz hizmet istiyorsunuz
bakınca hakimlerle savcılarla eşit denilir avukatları adam yerine koymuyorlar sonuna kadar haklılar
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