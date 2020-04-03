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Avukatlarından Demirtaş için tahliye başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 14:06 | Son Güncelleme

HDP’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, koronavirüs salgını nedeniyle Demirtaş’ın tahliyesini istedi.

Avukatlar, müvekkillerinin hayati risk grubunda olduğuna dikkat çekti.Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, koronavirüs salgını nedeniyle Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi için resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Avukatlar tarafından yapılan basın açıklamasında, Demirtaş’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgını konusunda tanımladığı hayati risk grubunda yer aldığı belirtildi. Açıklamada Bakanın Koca’nın paylaştığı verilere göre, "virüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 63'ünün, yaşamını yitirenlerin de yüzde 69'unun hipertansiyon hastası" olduğu hatırlatıldı.

Selahattin Demirtaş’a Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hipertansiyon tanısı konulduğu ve solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat geçirmiş olduğu vurgulanarak, "Demirtaş, Bakan Koca'nın açıkladığı hayati risk grubundadır" denildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, 6 yıldır süren ve kendisinin şüpheli bile olmadığı soruşturma dosyasındaki tutukluluğunun kaldırılması amacıyla dün (2 Nisan Perşembe) kendisi için tahliye başvurusu yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Hakkındaki dava sürüyor

Aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selehattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın bulunduğu 12 HDP milletvekili, 4 Kasım 2016 tarihinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" gibi suçlardan gözaltına alınmıştı. Dokuz milletvekili için tutuklama kararı verilirken, Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi’ne, Yüksekdağ ise Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişlerdi.

Mahkumların durumu

Koronavirüs salgınıyla birlikte cezaevlerindeki bazı tutuklu ve hükümlülerin tahliyesine ilişkin yeni bir kanun teklifi hazırlandı. Ancak siyasi tutuklu ve hükümlülerin bu yasal düzenlemenin dışında tutulması, hukukçular ve hak savunucularının eleştirilerine neden oluyor.

Cezaevlerinde 300 bin tutuklu

Adalet Bakanlığı’nın son verilerine göre 355 hapishanede 294 bin kişi kalıyor. Bunların 11 bini tutuklu ve hükümlü kadın. Cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunurken, 780 çocuk anneleri ile birlikte cezaevinde. Cezaevlerinde 457'si ağır olmak üzere bin 333 hasta kişi bulunuyor.

DW / MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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