Avukatlarından Demirtaş için tahliye başvurusu

Avukatlar, müvekkillerinin hayati risk grubunda olduğuna dikkat çekti.Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, koronavirüs salgını nedeniyle Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi için resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Avukatlar tarafından yapılan basın açıklamasında, Demirtaş’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgını konusunda tanımladığı hayati risk grubunda yer aldığı belirtildi. Açıklamada Bakanın Koca’nın paylaştığı verilere göre, "virüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 63'ünün, yaşamını yitirenlerin de yüzde 69'unun hipertansiyon hastası" olduğu hatırlatıldı.

Selahattin Demirtaş’a Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hipertansiyon tanısı konulduğu ve solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat geçirmiş olduğu vurgulanarak, "Demirtaş, Bakan Koca'nın açıkladığı hayati risk grubundadır" denildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, 6 yıldır süren ve kendisinin şüpheli bile olmadığı soruşturma dosyasındaki tutukluluğunun kaldırılması amacıyla dün (2 Nisan Perşembe) kendisi için tahliye başvurusu yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.