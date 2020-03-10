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Avukatlığı bıraktı, aşçı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 10:48 | Son Güncelleme

İzmir'de bir süre avukatlık yaptıktan sonra yaşadığı strese dayanamayarak mesleğini bırakmak durumunda kalan 35 yaşındaki Duru İpek Doğan, çocukluktan beri meraklı olduğu aşçılığa yöneldi. 10 yıl boyunca avukatlık yapan Doğan, aile, miras ve iş hukuku davalarıyla uğraştı. Hayatını değiştirmeye karar veren 35 yaşındaki avukat, artık açtığı restoranda yöresel yemekler yaparak hayatını sürdürüyor.

Yaklaşık 15 yıl önce, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmeye başlayan Duru İpek Doğan, mezun olduktan sonra İzmir'de avukatlık bürosu açtı. Çocuk ve kadın hakları komisyonunda çalışan Doğan, 10 yıl boyunca aile, miras ve iş hukuku davalarına baktı. Doğan, özellikle kadın ve çocukların başına gelen olaylardan etkilendiği için avukatlık mesleğini bırakıp, çocukluktan beri ilgi duyduğu aşçılık mesleğini yapmaya karar verdi. Aşçılık üzerine eğitim görüp, sertifika alan Doğan, Hatay semtinde açtığı bir restoranda yaptığı yöresel yemekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

'Mutfakta olmayı hep çok sevmişimdir'

Avukatlığın güzel bir meslek olduğunu ancak stresten dolayı çok yıprandığını anlatan Doğan, "İnsanlara yardım ediyorsunuz ancak çok empati yapmak bir avukat için iyi değil sanırım. Ben 10 yıl boyunca aldığım görevlerde çok yıprandım ve yoruldum. Kadın ve çocuk hakları komisyonlarında çalıştım. Dinlediğim hikayeler insanı çok yoran hikayelerdi. Bunların yükünü üstümde taşımaya başladığımı keşfettim. Sonrasında avukatlık yapmak istemediğimi düşünmeye başladım. 'Hayatımı nasıl devam ettirebilirim?' diye düşünürken yemek yapmayı çok sevdiğim için aşçı olmaya karar verdim" dedi.
Doğan, aşçılığa çocukluğundan beri merakı olduğunu belirterek, "Mutfakta olmayı hep çok sevmişimdir. Annem de yemek yapmayı çok sever. O bizi ders çalıştırırken bile mutfakta olurduk. Bir yandan bize ders çalıştırır bir yandan da yemek yapardı. Yemek yapmak benim için her zaman çok keyifliydi. Hatta eşimi de yaptığım yemeklerle tavladığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

'EŞİM VE AİLEM OLMASA BU KADAR CESUR OLAMAZDIM'

'EŞİM VE AİLEM OLMASA BU KADAR CESUR OLAMAZDIM'
Hedefinin kendi ürettiği sebzelerden yemek yapmak olduğunu ifade eden Doğan şunları söyledi:
"Ben mutfakta her zaman olmayı sevdiğim için şu anki işimden memnunum. Müşterilerimizden de olumlu dönüşler aldıkça bizim için daha keyifli hale geliyor. Burada da yerel olmayan ürünleri kullanmıyoruz. Bölgemizden ve mevsiminde ürünleri mutfağımıza sokuyoruz. Bu süreçte hemen hemen herkesten çok büyük destek aldım. Özellikle eşim ve ailem çok destek oldu. Bu işi yapabileceğime inandılar. Onlar olmasa bu kadar cesur olamazdım. Olumlu tepkiler aldım. İleride kendi sebzelerimi üretip hayvancılıkla birleştirdiğim daha butik bir yer açmak istiyorum." (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
avukat aşçı meslek değiştirmek

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