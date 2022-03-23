Avukatlığı bıraktı, OnlyFans hesabı sayesinde şimdi servet kazanıyor! “Müvekkillerim beni ciddiye almıyordu”

Eski bir avukat olan ve biseksüel olduğunu itiraf eden Sonia Lebeau, OnlyFans modeli olmak için hukuk kariyerinden vazgeçti. Verdiği karardan pişmanlık duymadığını dile getiren Lebeau, ayda 300 bin sterlin (yakalşık 5 milyon 880 bin TL) kazandığını açıkladı. 29 yaşındaki Sonia Lebeau, avukat olarak kazandığından çok daha fazlasını ödeyen OnlyFans sayfası için seksi paylaşımlar yaparken bir yanda da dünyayı dolaşıyor.

“KENDİMİ RAHAT HİSSETMİYORDUM”

OnlyFans hesabını açma fikrinin birden oluştuğunu dile getiren Lebeau, “Geçen yıl Eylül ayında OnlyFans'a katıldım, ondan önce avukattım, çünkü tüm ailem avukat ve babam da yargı. Avukat olduğum için rahat hissetmiyordum. Bir avukatın hayatı, filmlerde gördüğünüz gibi 'romantik' ve heyecan verici bir iş değildir. Çoğunlukla evrak işi” dedi.

Müvekkillerinin kendisiyle profesyonel bir ilişki kuramadığını ve genellikle dış görüntüsü nedeniyle ciddiye alınmadığını ifade eden Lebeau, “Bir gün kız arkadaşım, OnlyFans hesabı için onunla lezbiyen bir klip çekmemi istedi. Klip o kadar başarılı oldu ki avukatlık mesleğimden normal bir gelirden çok daha fazlasını kazandım. İşte o an OnlyFans’ı kendi başıma başlatmaya karar verdim” diye konuştu.



