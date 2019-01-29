Avukatlık binası önünde silahla yaralama

Bursa’da bir kişi avukatıyla görüşmeye giderken ayağından silahla vuruldu.
Olay, Osmangazi ilçesi Gazcılar Mahallesi Gönül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt G. (48), avukatıyla görüşmeye gittiği sırada V.A. ile karşılaştı. Silahını çeken V.A., Cüneyt G.’yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cüneyt G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkilinin arasında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi.
Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.
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