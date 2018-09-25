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Avukatlık bürosu binasına av tüfekli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de avukat Heval Yıldız Karasu'nun avukatlık bürosunun bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edildi, bina duvarına 'Odunpazarında HDP'li istemiyoruz' yazısı yazıldı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de avukat Heval Yıldız Karasu'nun avukatlık bürosunun bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edildi, bina duvarına 'Odunpazarında HDP'li istemiyoruz' yazısı yazıldı. Olay Odunpazarı ilçesi Akçağlan Mahallesi Kurşunlu Camii Sokak'ta meydana geldi. Dün gece meydana geldiği bildirilen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Heval Yıldız Karasu'nun avukatlık bürosunun bulunduğu 3 katlı binaya tüfekle ateş etti. Şüpheliler bina duvarına da 'Odunpazarında HDP'li istemiyoruz' yazısını yazıp kaçtı. Sabah erken saatlerde avukatlık bürosuna gelen çalışanlar duvardaki yazıyı ve bir ailenin oturduğu zemin kattaki pencerelerin kırık olduğu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binada incelemede bulundu. Avukat Heval Yıldız Karasu'nun binanın birinci katında bürosunun olduğu ve pencerelerinin de arka tarafa baktığını belirtildi. Saldırganların ateş ettiği zemin katta ise bir ailenin oturduğu, ailenin yazlıkta olması nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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