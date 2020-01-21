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  4. Avukatlık bürosunda silah sesleri! Yaralılar var

Avukatlık bürosunda silah sesleri! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Ankara'da bir avukat, bürosuna gelerek kendisini darbeden müvekkil yakınlarından birini silahla vurdu. Yaralılar avukat Şenol Ö. ile Tahir A. hastaneye kaldırılırken Abdurrahim A. ve Mehmet T. polis tarafından gözaltına alındı.

Avukatlık bürosunda silah sesleri! Yaralılar var

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Şenol Ö, Çankaya ilçesi Söğütözü Caddesi'ndeki bir plazada bulunan bürosunda, baktığı bir davada müvekkili olan sanığın yakınlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Bunun üzerine Tahir A, Abdurrahim A, Mehmet T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şenol Ö'yü darbetmeye başladı.

Avukat, arbede sırasında silahıyla ateş etti. Tahir A, silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralılar avukat Şenol Ö. ile Tahir A. hastaneye kaldırılırken Abdurrahim A. ve Mehmet T. polis tarafından gözaltına alındı.

İsmi henüz öğrenilemeyen ve olay yerinden kaçtığı belirlenen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Avukat Şenol Ö, hastaneye kaldırılırken yaralı halde yaptığı açıklamada, bürosuna gelenlerin hakları olmayan alacaklarını istediklerini, kendisinin de delil olarak belgeleri sunduğunu ancak buna rağmen alacakları olduğunu iddia ettiklerini söyledi.

Plazaya gelen olay yeri inceleme ekipleri, avukatlık bürosunda delil araştırması yaptı.

(AA)

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avukat Şenol Özel Çankaya Silahlı kavga Söğütözü Caddesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
avukatlar çok tehlikeliler. insanların canını çok yakıyorlar. hiç masum değiller. gak etmiştir kesin.
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