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Avukatlık ücretini "keçiyle" ödedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta görev yapan Av.

Kahramanmaraş’ta görev yapan Av. Serpil Yabanoğlu’na müvekkili vekalet ücretini keçiyle ödedi.
Kardeşinin avukatlığını yapan Av. Serpil Yabanoğlu’nu Onikişubat ilçesinde bulunan ofisinde ziyaret eden Murat Kırmızı, vekalet ücreti olarak para yerine yetiştirdiği keçilerden birini getirdi.
Keçi sürpriziyle şaşkına dönen Av. Serpil Yabanoğlu, “’Bana söylüyorlardı, size bir sürprizimiz var’ diy, ama ben böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyordum. Kendi köylerinde beslemişler. Ben de ismini ‘Adalet’ koydum. İki yaşında dişi bir keçi. 20 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir hediye alıyorum. Çok heyecanlıyım. Adalet de çok heyecanlı. Müvekkillerime çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Avukatına keçi ile sürpriz yapan Murat Kırmızı ise, avukatlarına sonsuz güvendiklerini belirterek, "Kendisine bir hediyemiz oldu. Ben de ilk defa böyle bir hediye veriyorum" diye konuştu.

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