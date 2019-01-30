Avukatlık ücretlerine düzenleme

Müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 yılı tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, müdafi ve vekil ücretleri bir önceki yıl için belirlenen ücretler üzerinden yeni yılda yüzde 23,73 oranında artırıldı.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 yılı tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, müdafi ve vekil ücretleri bir önceki yıl için belirlenen ücretler üzerinden, 2018 yılında yüzde 7,6 yeni yılda ise yüzde 23,73 oranında artırıldı. 5320 sayılı CMK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun “müdafi ve vekil ücreti” kenar başlıklı 13’üncü maddesinde de CMK gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrı olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücretin, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödeneceği hüküm altına alındı.