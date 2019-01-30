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Avukatlık ücretlerine düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:58 | Son Güncelleme

Müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 yılı tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 yılı tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, müdafi ve vekil ücretleri bir önceki yıl için belirlenen ücretler üzerinden yeni yılda yüzde 23,73 oranında artırıldı.
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 yılı tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, müdafi ve vekil ücretleri bir önceki yıl için belirlenen ücretler üzerinden, 2018 yılında yüzde 7,6 yeni yılda ise yüzde 23,73 oranında artırıldı. 5320 sayılı CMK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun “müdafi ve vekil ücreti” kenar başlıklı 13’üncü maddesinde de CMK gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrı olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücretin, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödeneceği hüküm altına alındı.

İşte yeni yılın ücret tarifeleri
2019 yılı tarifesindeki müdafi ve vekil ücretleri soruşturma evresinde takip edilen işler için 280 TL iken 346 TL, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 436 TL iken 539 TL, asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 479 TL iken 593 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 861 TL iken 1.065 TL, çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 479 TL iken 593 TL, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 861 TL iken 1.065 TL, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 479 TL iken 593 TL, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 861 TL iken 1.065 TL, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 969 TL iken 1.199 TL olarak arttırıldı.

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