Avupa Birliği ve Arap Birliği'nden ilk zirve

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katılmayacağı zirvede göç ve güvenlik gibi başlıklar ele alınacak.Mısır, Avrupa Birliği ve Arap Ligi'ni biraraya getirecek ilk zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mısır'ın Kızıl Deniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentinde pazar günü başlayacak ve iki gün sürecek olan zirve, iki bölgesel birliğin göç, güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak stratejik önceliklerde işbirliğini artırmasını hedefliyor. Zirve sırasında ayrıca ekonomik kalkınma, Filistin sorunu ve Libya, Suriye ile Yemen'deki savaşlar masada olacak.

Avrupa'dan 20'den fazla hükümet lideri ve devlet başkanı zirveye katılacak. Bu isimler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May de bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirvede yer almayacağı açıklandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın zirveye katılmayacağının netleşmesinin ardından çoğu lider Mısır'daki toplantıda yer alma kararı aldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından uluslararası toplumun baskısı altında olan Riyad yönetimini Kral Selman temsil edecek.