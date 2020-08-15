HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla casinoya sızdı

12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla casinoya sızdı

15.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Sydney kentinde, bir annenin, çıkış kapısından 12 yaşındaki kızını gizlice casinoya soktuğu ve çocuğun, ebeveynlerinin yanında 17 dakika süreyle poker oynadığı ortaya çıktı.

12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla casinoya sızdı

Çin'den turist olarak gelen aile, The Star Sydney adlı kumarhaneden çıkarken yakalandı.

New South Wales eyaleti yetkilileri casinoya para cezası kesildiğini açıkladı, ancak aileye bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vermedi.

Casinonun kamera kayıtlarında annenin korumaları atlatmak için çıkış kapısını açık tuttuğu, çocuğun daha sonra içeride poker oynayan babasının yanında 21 kez farklı makinelere para attığı görülüyor.

16 YAŞINDA KİMLİK KONTROLSÜZ GİRDİ

Yetkililer, yine aynı kumarhanede 16 yaşındaki bir kız çocuğunun VIP girişinden orta yaşlı bir erkekle kimlik sorulmadan içeri girip votka içtiğini ve gece kulübüne girerken yakalandığını söyledi.

Ülkenin en büyük casinolarından biri olduğu belirtilen The Star Sydney'de yaşanan bir başka olayda da 17 yaşındaki bir çocuğun öğrenci ehliyetiyle içeri girdiği ve 3,5 saat içinde 42 el rulet, 22 el de poker oynadığı ve alkol tükettiği belirlendi.

Casinoya bu üç olay için toplam 90 bin Avustralya doları (yaklaşık 64.500 ABD doları) ceza kesildiği açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
'Korona hurafeleri nedeniyle yüzlerce insan öldü''Korona hurafeleri nedeniyle yüzlerce insan öldü'
Tahin: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Tahin: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi: 2 ölü
Patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi: 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Diğer Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye 'hatadan dönün' çağrısı
İran'dan 'hatadan dönün' çağrısı
Belarus kriz çıkaran paralı askerleri Rusya’ya iade etti
Belarus kriz çıkaran paralı askerleri Rusya’ya iade etti
Amerikan tıp dergisi: Korona hurafeleri nedeniyle yüzlerce insan öldü
'Korona hurafeleri nedeniyle yüzlerce insan öldü'
Üç kez düşük yaptı sonra dördüz doğurdu!
Üç kez düşük yaptı sonra dördüz doğurdu!
Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı
Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı
Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi
Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.