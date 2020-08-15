12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla casinoya sızdı

Çin'den turist olarak gelen aile, The Star Sydney adlı kumarhaneden çıkarken yakalandı.

New South Wales eyaleti yetkilileri casinoya para cezası kesildiğini açıkladı, ancak aileye bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vermedi.

Casinonun kamera kayıtlarında annenin korumaları atlatmak için çıkış kapısını açık tuttuğu, çocuğun daha sonra içeride poker oynayan babasının yanında 21 kez farklı makinelere para attığı görülüyor.

16 YAŞINDA KİMLİK KONTROLSÜZ GİRDİ

Yetkililer, yine aynı kumarhanede 16 yaşındaki bir kız çocuğunun VIP girişinden orta yaşlı bir erkekle kimlik sorulmadan içeri girip votka içtiğini ve gece kulübüne girerken yakalandığını söyledi.

Ülkenin en büyük casinolarından biri olduğu belirtilen The Star Sydney'de yaşanan bir başka olayda da 17 yaşındaki bir çocuğun öğrenci ehliyetiyle içeri girdiği ve 3,5 saat içinde 42 el rulet, 22 el de poker oynadığı ve alkol tükettiği belirlendi.

Casinoya bu üç olay için toplam 90 bin Avustralya doları (yaklaşık 64.500 ABD doları) ceza kesildiği açıklandı.

