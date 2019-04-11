Avustralya 18 Mayıs'ta genel seçime gidecek

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralyalıların ülkeyi yönetecek 46'ıncı hükümeti belirlemek üzere 18 Mayıs'ta sandık başına gideceğini duyurdu.

Başkent Canberra'da Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Morrison, genel seçimlerin 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından iktidar ve muhalefet partileri aday belirleme ve genel seçim kampanyalarını başlattı.

- Hükümet, ekonomi ve sınır güvenliğine odaklanacak

Seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, ülkenin geleceğinin "güçlü bir ekonomiye bağlı olduğunu" vurgulayan Başbakan Morrison, seçim kampanyalarında güçlü ekonomi, sınır güvenliği ve temel hizmetlere yönelik çalışmalarını anlatarak seçmenlerden destek isteyecek.

Ancak Morrison'un iklim değişikliği ve göç konusundaki yoğun eleştiri alan politikaları seçimlerdeki dezavantajı olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, eski Başbakan Malcolm Turnbull ve Dışişleri Bakanı Julie Bishop'un yanı sıra tecrübeli politikacıların partiden ayrılmaları da iktidar açısından olumsuzluk olarak görülüyor.