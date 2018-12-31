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Avustralya 2019'a havai fişek gösterileriyle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Avustralya, 2019’u görkemli havai fişek gösterileriyle karşıladı

MELBOURNE (AA) - Dünyanın yeni yıla ilk giren kıtası olan Avustralya, 2019 yılına tonlarca havai fişeğin kullanıldığı görkemli gösterilerle girdi.

Ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne başta olma üzere tüm eyalet başkentlerinde düzenlenen yeni yılı karşılama törenlerinde çeşitli gösterilerin yanı sıra atılan onlarca ton havai fişek renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’daki yeni yıl kutlamalarını milyonlarca kişi takip etti.

- Melbourne’da 22 noktadan 14 ton havai fişek fırlatıldı

Avustralya’nın ikinci büyük kenti olan Melbourne’daki yaklaşık 350 bin kişinin yerinde izlediği yeni yılı karşılama törenlerinde 22 noktadan 10 dakikada fırlatılan 14 ton havai fişek renkli görüntüler oluşturdu.

3,4 milyon dolara mal olan gecenin eyalet hükümetine getirisinin ise 8,6 milyon Avustralya doları olduğu bildirildi.

- Sydney’e 133 milyon dolar gelir

Yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen ve dünyanın birçok ülkesinin canlı yayınladığı Sydney Liman Köprüsü, Opera House ve kentin önemli binaları üzerinden fırlatılan 8,5 ton havai fişek gösterisini 1,6 milyondan fazla kişinin yerinde izlediği açıklandı.

Yaklaşık 10 dakika süren ve 5,78 milyon dolara mal olan gösteriden yerel yönetimin, 133 milyon Avustralya doları gelir elde ettiği duyuruldu.

Öte yandan Avustralya’nın başkenti Canberra’nın yanı sıra eyalet başkentleri Adelaide, Hobart, Perth, Brisbane ve Darwin kentlerinde düzenlenen törenlere yüz binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Melbourne Sydney yeni yıl kutlamaları

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