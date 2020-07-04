HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya açıklarında zıpkınla balık avlayan bir kişi köpek balığı ısırması sonucu öldü

Avustralya açıklarında zıpkınla balık avlayan bir kişi köpek balığı ısırması sonucu öldü

04.07.2020 21:45 | Son Güncelleme

Avustralya'nın doğu kıyılarında zıpkınla balık avlayan 36 yaşındaki bir erkek köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Avustralya açıklarında zıpkınla balık avlayan bir kişi köpek balığı ısırması sonucu öldü

Avustralya'nın doğu kıyılarında zıpkınla balık avlayan 36 yaşındaki bir erkek köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Polis, hayatını kaybeden Avustralyalının Cumartesi günü Brisbane'ın kuzeyinde Queensland'e bağlı Fraser Adası açıklarında avlanırken saldırıya uğradığını söyledi.

Köpek balığı, balıkçının bacağını ısırdı. Bir doktor ve bir hemşire kıyıda balıkçıya ilk yardım uyguladı ancak sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan Avustralyalı balıkçı hayatını kaybetti.

Avustralya'da bu yıl dört kişi köpek balığı saldırısında öldü.

Ülke açıklarında köpek balıkları sık görülüyor ama saldırılar nadir yaşanıyor. Geçen ay 60 yaşındaki bir erkek, kuzey kıyılarında sörf yaparken yaklaşık 3 metre boyundaki bir beyaz köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Nisan'da da 23 yaşındaki bir koruma, Ocak'ta da 57 yaşındaki bir dalgıç köpek balığı saldırısı sonucu öldü.

Geçen yıl ise köpek balığı saldırısında ölen olmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Çarpıcı açıklama! Ürünler raflardan kaldırıldıÇarpıcı açıklama! Ürünler raflardan kaldırıldı
2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu 2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Metropoll son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Metropoll son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

Kaybolduktan 3 gün sonra ölü bulunmuştu! Tüm köy sorguda

Kaybolduktan 3 gün sonra ölü bulunmuştu! Tüm köy sorguda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Diğer Haberler
ABD'den Irak'ta Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti

ABD'den Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti

İran'da maske yarından itibaren zorunlu olacak

Ülkede flaş karar! Maske takmak zorunlu oluyor

Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı

Çarpıcı açıklama! Ürünler raflardan kaldırıldı

Trump’ın oğlunun kız arkadaşı koronavirüse yakalandı

ABD'de gündem oldu! Koronavirüse yakalandı

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak

İstifa eden Fransa Başbakanı hakkında flaş karar

DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.