Avustralya, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddia edilen askerlerini yargılayabilir

Avustralya, Afganistan'daki askerlerinin işlediği iddia edilen savaş suçları hakkındaki kovuşturmaları incelemek üzere özel bir savcı atayacağını açıkladı.

Son yıllarda, sivillerin ve mahkumların Avustralya askerleri tarafından yasadışı bir şekilde öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.

Dört yıl süren askeri soruşturmadan elde edilen bulgularla ilgili bir rapor önümüzdeki hafta kamuyouna açıklanacak.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, raporun "Avustralyalılar için zor ve çetin haberler" içerebileceği uyarısında bulundu.

Daha fazla araştırılması gereken çok sayıda olay veya sorunun olduğunu söyleyen Morrison, "Bu soruşturma, doğası gereği karmaşık olacak" dedi.

Morrison, atanacak özel savcının Avustralya ordusunun raporunu inceleme ve cezai kovuşturma için dava açma yetkisine sahip olacağını söyledi.

Avustralya ordusu, 2016'dan bu yana, Afganistan'daki askerlerine yönelik görevi kötüye kullanma iddialarına yönelik kapalı bir soruşturma yürütüyor.

Geçen hafta soruşturma kapsamında 2005 ve 2016 yılları arasında 55 vakanın incelendiği, 336 tanığın ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.