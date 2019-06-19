Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown'dan Erbaş'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'u makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyetini dile getiren Erbaş, büyükelçiye kısa zaman önce Avustralya'ya yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini aktardı.

Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığını belirten Erbaş, "Yurt dışında 4 milyon kadar Türkiye'den insan yaşıyor. Bunlar içerisinde Avustralya'da yaşayanlar, hem Avustralya'yı çok seviyorlar hem idareden çok memnunlar. Devletin din hizmeti ve eğitim noktasındaki katkıları gerçekten çok üst seviyede ve vatandaşlarımız bundan çok mutlular." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısından sonra Avustralya'nın Müslümanların yanında yer alarak teröristlere tepki göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

- "Yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor"

Avustralya'da yaşayan Müslüman gençlere dini eğitim noktasında her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Erbaş, insanların doğru dini bilgiyi almalarının önemine işaret etti.