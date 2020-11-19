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Avustralya askerlerinden Afganistan'da savaş suçu itirafı

19.11.2020 20:12 | Son Güncelleme:
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Avustralya askerlerinden Afganistan'da savaş suçu itirafı

Avustralya ordusu, özel kuvvetlere mensup askerlerin Afganistan'da 39 kişiyi haksız yere katlettiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Avustralyalı General Campbell, yaşananlardan dolayı Afgan halkından özür diledi.Avustralya ordusu, özel kuvvetlere mensup Avustralya askerlerinin Afganistan'da toplam 39 sivil ve tutuklunun "Haksız yere öldürülmesi" nedeniyle savaş suçu işlediğini kabul etti. Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı General Angus Campbell, başkent Canberra‘da yaptığı açıklamada, konuyla ilgili ordu içinde birkaç yıldır sürdürülen soruşturma sonucunda, özel kuvvetlerde görevli askerlerin, tutuklu ve sivil 39 Afgan'ı "haksız yere" öldürdüğüne dair inandırıcı kanıtlara ulaşıldığını dile getirdi. General Campbell, yaşanan bu olaydan dolayı, "Avustralya Silahlı Kuvvetleri adına" özür diledi.

Campbell açıklamasında, "Kurallar çiğnenmiş, hikayeler uydurulmuş, yalan söylenmiş ve tutuklular katledilmiş" ifadesini kullanarak, yapılan soruşturmanın sonucunda ortaya çıkan raporda "utanç verici" olayların yer aldığını belirtti. Avustralyalı General, buna örnek olarak, özel kuvvetlere yeni giren askerlerin, saygı kazanmak için, deneyimli askerler tarafından bir tutukluyu öldürmeye zorlanmış olmasını gösterdi.

Bazı askerlerin öldürdükleri kişilerin listesini tuttuğunu ve bu konuda birbirleri ile yarıştığını belirten Campbell, hukuksuz öldürme olaylarını örtbas etmek için çatışma yaşandığı yalanının söylendiğini, bazı ölülerin yanına silahlar konularak görüntülendiğini ve katledilen kişilerin, öldürüldükten sonra suçlu listelerine adlarının yazıldığını vurguladı.

"Avustralya'yı kirlettiniz!"

Soruşturma raporunu kaleme alan Avustralya ordusunun genel müfettişi, söz konusu olaylara adı karışan 19 zanlı hakkındaki dosyanın, cezai soruşturma başlatılmak üzere Federal Polis Teşkilatı'na verilmesini tavsiye etti. General Campbell'in bildirdiğine göre, 25 askerin adı ortaya çıkarılan savaş suçlarına karışmış durumda. Campbell bu askerlerin davranışlarıyla, ait oldukları birliği, orduyu ve Avustralya'nın tamamını "kirlettiğini" ifade etti.

"Avustralya Silahlı Kuvvetleri adına, kayıtsız şartsız ve samimi bir şekilde, yaşanan tüm hatalı davranışlar için Afgan halkından özür diliyorum" diyen Angus Campbell, adı savaş suçuna karışan tüm askerler hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını ve bu askerlere 2007 ile 2013 yılları arasında verilen tüm madalya ve nişanların geri alınacağını belirtti.

11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından Avustralya, ABD ordusuna destek vermek amacıyla Afganistan'a 26 binden fazla asker göndermiş ve bu askerler El-Kaide ile Taliban gibi radikal örgütlerle mücadele etmişti.

2013 yılında Afganistan'dan ayrılan Avustralyalı askerler hakkında o günden bu yana ağır suçlamalar dile getiriliyordu. Bu suçlamalar arasında, bir evde yapılan arama esnasında altı yaşında bir çocuğu öldürmek ve bir helikopterde yer açmak için bir tutukluyu öldürmek gibi iddialar var.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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