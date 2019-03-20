Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

AFP'nin haberine göre, görüşmenin ardından bir açıklama yapan Morrison, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Morrison, Büyükelçi Karakoç ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini belirtti.

Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri" değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

"Morrison, "Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim" dedi.

Morrison, Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen Avustralyalılar'dan sağduyulu hareket etmelerini ve Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısının gözden geçirildiğini belirtti.

"Herhangi bir adım atmadan Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim ancak ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim" diyen Morrison, Erdoğan'ın sarf ettiği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına "ihanet ettiğini" de öne sürdü.

Morrison, "Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi.