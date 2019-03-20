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Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

20.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

AFP'nin haberine göre, görüşmenin ardından bir açıklama yapan Morrison, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Morrison, Büyükelçi Karakoç ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini belirtti.

Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri" değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

"Morrison, "Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim" dedi.

Morrison, Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen Avustralyalılar'dan sağduyulu hareket etmelerini ve Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısının gözden geçirildiğini belirtti.

"Herhangi bir adım atmadan Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim ancak ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim" diyen Morrison, Erdoğan'ın sarf ettiği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına "ihanet ettiğini" de öne sürdü.

Morrison, "Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada, "Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demişti.

ERDOĞAN'A YENİ ZELANDA'DA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarına tepki gösteren tek ülke Avustralya değil.

Erdoğan'ın bir seçim mitingi sırasında Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının görüntülerini dev ekranda yayınlamasından dolayı Yeni Zelanda hükümeti de tepki gösterdi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, bu görüntülerin gösterilmesinin "adil olmadığını" ve ülke dışında yaşayan vatandaşlarını tehlikeye attığını söyledi.

Peters'ın Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gitmesi bekleniyor. Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" diye konuşmuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yaptığı açıklamada, "Bu sözlerle yüzleşmek üzere Türkiye'ye gidecek. Yüz yüze yanlış anlamaların giderilmesine çalışacak" dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
milletin sesi..reis....ağzına sağlık
melesef esef verici yapacak bir şey yok irandan azerbeycandan başka katardan başka merhaba diyecek ülke kalmadı onlarda çıkarları için merhaba demekte yazıklar olsun itibar bırakmadılar
yeni düşmanımız hayırlı olsun, bundan sonra da Solomon Adaları ile kapışacağız...
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