Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici

Morrison, "Gece boyunca bu konuyla ilgili ilerleme sağlandı ve Washington Post'ta yayımlanan makaledeki gibi cumhurbaşkanının (Erdoğan) görüşlerindeki ılımlılaşma olduğunu görüyoruz ve bu görüşlerdeki ılımlılaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Morrison, Erdoğan'ın sözlerini "rencide edici" olarak tanımlamış ve geri alınmasını talep etmişti. Avustralya Başbakanı ayrıca Türkiye ile ilişkileri gözden geçirdiklerini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu da söylemişti.

Morrison, sözlerini, "Yetkililerimiz ile Türk hükümeti arasında başka görüşmeler de yapıldı ve burası bu görüşmelerin yapılması için uygun yer. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılacak ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı (Türkiye'de) olacak. Bu toplantıya bizim büyükelçimiz de katılacak ve istişarelerin devamı için bir fırsat doğacak" diye sürdürdü.

Morrison, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile telefonda Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti de görüştüklerini ifade etti.