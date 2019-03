Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici

Erdoğan, Washington Post gazetesinde dün yayımlanan makalesinde ise Yeni Zelanda'da 50 kişinin ölümüne neden olan saldırıların zanlısı ile Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) "aynı kumaştan" olduğunu yazmış ve Yeni Zelanda Başbakanı Jucinda Ardern'i "cesareti, liderliği ve samimiyetinden" dolayı övmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın ifadelerinin "bağlamından çıkartıldığını" ve bu sözlerin hedefinin Yeni Zelanda saldırılarının zanlısı olduğunu söyledi.

The terrorist’s manifesto not only targeted Erdogan himself but also the Turkish people and the Turkish state. As he was giving the speech at the Canakkale (Gallipoli) commemoration, he framed his remarks in a historical context of attacks against Turkey, past and present.