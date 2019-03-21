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Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici

21.03.2019 07:32 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington Post gazetesine yazdığı makaledeki üslubunun bir ilerleme olduğunu belirterek, sözlerindeki "ılımlılaşmanın" memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici

Morrison, "Gece boyunca bu konuyla ilgili ilerleme sağlandı ve Washington Post'ta yayımlanan makaledeki gibi cumhurbaşkanının (Erdoğan) görüşlerindeki ılımlılaşma olduğunu görüyoruz ve bu görüşlerdeki ılımlılaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Morrison, Erdoğan'ın sözlerini "rencide edici" olarak tanımlamış ve geri alınmasını talep etmişti. Avustralya Başbakanı ayrıca Türkiye ile ilişkileri gözden geçirdiklerini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu da söylemişti.

Morrison, sözlerini, "Yetkililerimiz ile Türk hükümeti arasında başka görüşmeler de yapıldı ve burası bu görüşmelerin yapılması için uygun yer. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılacak ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı (Türkiye'de) olacak. Bu toplantıya bizim büyükelçimiz de katılacak ve istişarelerin devamı için bir fırsat doğacak" diye sürdürdü.

Morrison, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile telefonda Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti de görüştüklerini ifade etti.

Morrison, Erdoğan'ın sözlerinden rencide olduklarını net bir şekilde Türkiye'ye aktarmaya çalıştıklarını ancak bu aşamada yapıcı davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, bu hafta içerisinde yaptığı konuşmada, "İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demişti.

Morrison, dün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözleri kınamış ve Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırmıştı.

Yeni Zelanda da Erdoğan'ın "Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" sözleri ve mitinglerinde cami saldırısının görüntülerini yayınlaması nedeniyle Türkiye'den açıklama beklediklerini söylemiş ve Peters'ın konuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

Erdoğan, Washington Post gazetesinde dün yayımlanan makalesinde ise Yeni Zelanda'da 50 kişinin ölümüne neden olan saldırıların zanlısı ile Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) "aynı kumaştan" olduğunu yazmış ve Yeni Zelanda Başbakanı Jucinda Ardern'i "cesareti, liderliği ve samimiyetinden" dolayı övmüştü.

ALTUN: ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BAĞLAMINDAN ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın ifadelerinin "bağlamından çıkartıldığını" ve bu sözlerin hedefinin Yeni Zelanda saldırılarının zanlısı olduğunu söyledi.

Altun, Twitter üzerinden İngilizce yayımladığı mesajında, ""Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri maalesef bağlamından çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda Christchurch'de 50 masum Müslüman'ı öldüren teröristin sözde manifestosuna karşılık veriyordu. Türkler, Anzak misafirlerine karşı daima cana yakın ve misafirperver davranmıştır. Teröristin manifestosu sadece Erdoğan'ın şahsını değil, aynı zamanda Türk devletini ve halkını da hedef almıştı. Cumhurbaşkanı, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde konuşurken, Türkiye'ye karşı geçmiş ve hala devam eden saldırılara ilişkin tarihi bir bağlamdaki görüşlerinin çerçevesini çizdi" dedi.

Altun ayrıca Erdoğan'ın konuşmasının İngilizce tercümesini de hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Recep Tayyip Erdoğan cami saldırısı Avustralya

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