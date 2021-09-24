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Avustralya Başbakanı Scott Morrison: Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değil

24.09.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dünyanın birlikte mücadelesi etmesi gerektiğini belirterek "Hepimiz güvende olana kadar hiçbir ülke güvende değil." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison: Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değil

ABD'deki temaslarını sürdüren Morrison, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya’nın Kovid-19'a karşı verilen mücadelede üzerine düşeni yapacağını belirtti.

"HEPİMİZ GÜVENDE OLANA KADAR HİÇBİR ÜLKE GÜVENDE DEĞİL"

Morrison, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden dünyanın, bugüne kadar böyle zor ve karmaşık bir sınavla karşılaşmadığını vurgulayarak "Ona (Kovid-9) karşı aşı yapmaktan daha acil bir görevimiz yok. Hepimiz güvende olana kadar hiçbir ülke güvende değil. Bu yüzden birlikte çalışmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, hayatları ve geçim kaynaklarının kurtarılması, kaybedilen şeylerin telafisinde üzerine düşeni yapmakta kararlı olduğunu tekrarlayan Morrison, G7 zirvesinde taahhüt ettikleri 20 milyon doz Kovid-19 aşısından 3,2 milyondan fazla dozun, Hint-Pasifik’teki komşularına teslim edildiğini söyledi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Morrison, Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki ülkelere, vadettiği yardımlar kapsamında tıbbi malzeme ve ekipman desteği de verdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Avustralya'nın taahhütleri, hiçbir koşula bağlı olmaksızın şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yerine getirilecektir. Bu salgını sona erdirmek ve geleceğe hazırlanmak için üzerimize düşeni yapacağız."

Kovid-19’un ilk kez görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana 93 bin 942 kişide virüs tespit edilen Avustralya'da, virüs nedeniyle 1208 kişi hayatını kaybetti.

Virüsün Delta varyantının görülmeye devam ettiği ülkede 21 bin 126 aktif vaka bulunuyor. 301’i yoğun bakımda olmak üzere, 1508 kişi hastanede tedavi görüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya
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