Avustralya Başbakanı: ‘Türkiye’yle Gerilim Azaldı’

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye’yle ülkesi arasındaki gerginliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinden yapılan açıklamanın ardından yatıştığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün yaptığı açıklamada Erdoğan’ın sözlerinin içeriğinden saptırıldığını savunmuştu. İki ülke arasındaki gerilim geçen Cuma günü Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan sonra patlak vermişti. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Avustralyalı saldırgan olayın ardından yakalanarak tutuklanmış ve hakkında cinayet suçlaması yapılmıştı. Erdoğan yerel seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalardan birinde “Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya Başbakanı Morrison bu yorumları “çok rencide edici” olarak değerlendirmiş ve Türkiye’nin Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç’u çağırarak Erdoğan’ın sözlerine yönelik bir açıklama talep etmişti. Avustralya Türkiye’ye yönelik seyahat bültenini de gözden geçireceğini bildirmişti. Avustralya vatandaşlarına terör tehdidi nedeniyle Türkiye’ye giderken çok tedbirli olmaları çağrısı yapmıştı. Ancak Perşembe günü Morrison, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Erdoğan’ın açıklamasının içeriğinden saptırıldığını söylemesinin ardından ilişkilerin düzelmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Altun, Erdoğan’ın bu sözleri saldırgan tarafından internet ortamında yayınlanan manifestoya yönelik sarf ettiğini kaydetmişti. Altun ayrıca Erdoğan’ın bu sözleri Türkiye’ye geçmişte ve şu anda yapılan saldırılarla ilgili olarak tarihi bir çerçevede söylediğini ve konuşmasını Gelibolu’daki şehitliklerin yakınında yaptığı için bunlardan esinlendiğini belirtmişti. Altun, “Teröristin manifestosu sadece Erdoğan’ın şahsını değil Türk halkını ve Türkiye devletini de hedef aldı” ifadesini kullanmıştı.