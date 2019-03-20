Avustralya Başbakanı: Türkiye'yle ilişkilere dair tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmasında sarf ettiği sözleri kınadı. Morrison Çarşamba günü yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerinin "çok rencide edici" olduğunu söyledi ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşündüğünü belirtti. Morrison Türkiye'nin Avustralya Büyükelçisini çağırarak, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların görüntülerinin kaldırılmasını talep ettiğini kaydetti.

Avustralya Başbakanı "Herhangi bir adım atmadan önce Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim. Ancak ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Büyükelçi Korhan Karakoç'un Çarşamba günü Erdoğan hükümetiyle görüşeceğini belirten Morrison, Canberra hükümetinin Türkiye'ye seyahat edecek Avustralyalılara yönelik seyahat tavsiyelerini de yeniden incelediğini kaydetti.

Morrison, Atatürk’ün Anzaklar için sarf ettiği "Burada dost bir vatanın bağrındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz" sözlerine gönderme yaparak yaşananların Atatürk’ün mirasına uymadığını kaydetti.