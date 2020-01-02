Avustralya Başbakanı yangında hasar gören kasabaya ziyaretini tepkiler üzerine yarıda kesti

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede aylardır süren yangınlarda hasar alan bir kasabaya yaptığı ziyareti, öfkeli halkın tepkisi nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı.

Ülkenin en kalabalık eyaleti New South Wales'deki Cobargo kasabasında yaşayanlar, bölgeye gelen yardımların yetersiz olduğunu söyleyerek Başbakan Morrison'a tepki gösterdi.

Başbakan Morrison ise "insanların kendilerini bu kadar ortada bırakılmış hissetmelerine şaşırmadığını" söyledi.

Morrison bir kadına yaklaşarak elini sıkmak istedi ancak kadın elini uzatmadı.

Bunun üzerine Başbakan kadının elini tutup zorla sıkarken, aldığı yanıt "Siz itfaiyeye daha fazla yardım gönderene dek elinizi sıkmayacağım" oldu. Morrison, bunun üzerine kadının yanından uzaklaştı.

Başbakan Morrison'a yaklaşan başka bir kadın ise "Kasabamızı savunmak için nasıl olur da sadece dört itfaiye aracı verilir? Kasabamızın çok fazla parası yok ama altın kalpli insanları var" dedi.

Morrison uzaklaşmaya çalışırken, başka bazı köy sakinleri de Başbakan'a "aptal" dedi ve ona köyde istenmediği söyledi.