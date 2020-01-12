Avustralya Başbakanı'ndan iklim politikasını değiştirme sinyali

Morrison sera gazı emisyonlarını düşüreceklerini söyledi.Avustralya’da 10 haftadır süren yangınlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Scott Morrison ABC televizyon kanalına özeleştiri niteliğinde açıklamalar yaptı. İklim değişikliğinin yaz mevsiminin daha uzun, daha sıcak ve daha kurak geçmesine neden olduğunu gördüğünü söyleyen Morrison hükümetinin iklim politikalarını değiştireceğinin sinyalini verdi.

Muhafazakar siyasetçi "Sera gazı emisyonlarını azaltacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu. Morrison "Bunu Avustralya’nın geniş ulusal ekonomik çıkarlarıyla sosyal çıkarı gözeten dengeli bir siyaset ile yapmak istiyorum" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin faktörlerinden biri olan kömür endüstrisini savunan Morrison krizle baş etme konusunda yetersiz kaldığı için eleştiriliyor. Yangınlar sürerken başbakanın ailesiyle Hawaii’ye tatile gitmesi kamuoyunda tepki çekmişti. Morrison ABC'ye verdiği mülakatta tatile gitmekle hata yaptığını kabul ederek krize daha farklı yaklaşması gerektiğini söyledi.