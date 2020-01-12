HABER
  4. Avustralya Başbakanı'ndan iklim politikasını değiştirme sinyali

Avustralya Başbakanı'ndan iklim politikasını değiştirme sinyali

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Avustralya’da 10 haftadır süren yangınlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Scott Morrison iklim politikasını değiştireceğinin sinyalini verdi.

Avustralya Başbakanı'ndan iklim politikasını değiştirme sinyali

Morrison sera gazı emisyonlarını düşüreceklerini söyledi.Avustralya’da 10 haftadır süren yangınlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Scott Morrison ABC televizyon kanalına özeleştiri niteliğinde açıklamalar yaptı. İklim değişikliğinin yaz mevsiminin daha uzun, daha sıcak ve daha kurak geçmesine neden olduğunu gördüğünü söyleyen Morrison hükümetinin iklim politikalarını değiştireceğinin sinyalini verdi.

Muhafazakar siyasetçi "Sera gazı emisyonlarını azaltacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu. Morrison "Bunu Avustralya’nın geniş ulusal ekonomik çıkarlarıyla sosyal çıkarı gözeten dengeli bir siyaset ile yapmak istiyorum" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin faktörlerinden biri olan kömür endüstrisini savunan Morrison krizle baş etme konusunda yetersiz kaldığı için eleştiriliyor. Yangınlar sürerken başbakanın ailesiyle Hawaii’ye tatile gitmesi kamuoyunda tepki çekmişti. Morrison ABC'ye verdiği mülakatta tatile gitmekle hata yaptığını kabul ederek krize daha farklı yaklaşması gerektiğini söyledi.

Avustralya'da geçen ekim ayında başlayan yangınlarda 10 milyon 300 bin hektardan büyük (yaklaşık Güney Kore büyüklüğünde) bir arazinin küle döndüğü belirtiliyor. Pazar günü itibarı ile Yeni Güney Galler Eyaleti'nde 111 yangının sürmekte olduğu, bunlardan 40'ının henüz kontrol altına alınmadığı kaydediliyor. Şimdiye kadar en az 28 kişinin ölümüne neden olan çalı yangınlarının son kurbanlarından biri 40 yıllık deneyimli itfaiyeci Chris Hardman oldu. Hardman Omeo kenti yakınlarında cumartesi günü bir ağacın devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Pazar günü de Kanguru Adası'nda çoğu koyun olmak üzere 32 bin çiftlik hayvanının telef olduğu bilgisi geldi. Avustralya'daki yangınlarda toplamda yaklaşık 2 bin evin zarar gördüğü, en az 1 milyar hayvanın da öldüğü tahmin ediliyor.

Reuters,dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener son anket sonucunu açıkladıMeral Akşener son anket sonucunu açıkladı
Trump'tan İran yönetimine çağrı!Trump'tan İran yönetimine çağrı!
İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntüİran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump, İran yönetimine seslendi: Dünya sizi izliyor

Trump'tan İran yönetimine çağrı!

CNN, İran tarafından vurulan ABD üssünü görüntüledi

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

ABD’de kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı

Kamyonet mağazaya daldı! Korkunç anlar kamerada

ABD'den Irak'a 'FED' tehdidi!

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! ABD böyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Son dakika! Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti

Libya'da ateşkes başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.