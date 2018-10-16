MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda ‘‘kendisinin ve hükümetinin açık’’ görüşlü olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Malcolm Turnbull’un istifasının ardından Sydney’in Wentworth bölgesindeki ara seçimde partisinden aday olan eski Tel Aviv Büyükelçisi Dave Sharma ile görüşen Başbakan Morrison, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve Avustralya Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan Morrison, ‘‘Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya’nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü.’’ ifadelerini kullandı.

Morrison, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla elçiliği bu kente taşımanın iki farklı konu olduğunu belirten Morrison, ‘‘Başkenti tanımak veya elçiliği taşımak konusunda henüz herhangi bir karar verilmedi.’’ dedi.

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