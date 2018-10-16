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Avustralya Başbakanı'ndan "Kudüs" çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:04 | Son Güncelleme

Başbakan Scott Morrison'un "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma" konusunda açık görüşlü olduğunu açıklaması muhalefetin tepkisine neden oldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda ‘‘kendisinin ve hükümetinin açık’’ görüşlü olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Malcolm Turnbull’un istifasının ardından Sydney’in Wentworth bölgesindeki ara seçimde partisinden aday olan eski Tel Aviv Büyükelçisi Dave Sharma ile görüşen Başbakan Morrison, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve Avustralya Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan Morrison, ‘‘Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya’nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü.’’ ifadelerini kullandı.

Morrison, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla elçiliği bu kente taşımanın iki farklı konu olduğunu belirten Morrison, ‘‘Başkenti tanımak veya elçiliği taşımak konusunda henüz herhangi bir karar verilmedi.’’ dedi.
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- Muhalefet, Morrison’u dış politikayı ara seçimlere alet etmekle suçladı

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Senato lideri Penny Wong, Başbakan Morrison’un Avustralya dış politikasıyla tehlikeli ve aldatıcı kelime oyunları oynadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının bölgedeki barış sürecine yardımcı olmadığını vurgulayan Penny Wong, Başbakan'ın yorumlarını Wentworth’daki ara seçimi kazanmak için umutsuz bir teklif olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Avustralya İstatistik Kurumunun verilerine göre, Wentworth bölgesindeki seçmenlerin yüzde 13’ü Yahudi kökenlilerden oluşuyor.

Başbakan Morrison, ara seçimi kaybetmeleri durumunda azınlık hükümeti pozisyonuna düşmemek için Yahudi kökenli seçmenleri etkilemek amacıyla söz konusu açılımları yaptığı iddialarını kabul etmedi.
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- Netanyahu, Morrison’a teşekkür etti

Twitter hesabından Başbakan Morrison’a teşekkür eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ‘‘Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bugün konuştum. Bana Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşündüğünü söyledi. Bunun için ona çok minnettarım.’’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Trump’ın kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı.

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