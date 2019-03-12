Avustralya Boeing 737 Max 8'in uçuşlarını durdurdu

MELBOURNE (AA) - Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), Boeing 737 Max 8 tipi uçakların uçuşlarının askıya alındığını duyurdu.

CASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Avustralya'daki Boeing 737 Max 8 tipi uçakların ülkeye giriş ve çıkışlarının askıya alındığı bildirildi.

Avustralya'daki hava yolu şirketlerinin envanterinde Boeing 737 Max 8 uçaklarının bulunmadığına yer verilen açıklamada, söz konusu uçaklarla Avustralya'ya Singapur merkezli SilkAir ve Fiji havayollarının yolcu taşıdığı belirtildi.

SilkAir'in Boeing 737 Max 8'in uçuşlarını halihazırda durdurduğu ifade edilen açıklamada, geçici askıya alma kararından sadece Fiji Havayollarının etkileneceği vurgulandı.

Etiyopya'da Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boeing 737 Max 8 uçuşlarının operasyonları Çin, Arjantin, Etiyopya Cayman Adaları ve Singapur gibi ülkeler tarafından durdurulmuştu.

