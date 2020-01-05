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  4. Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı

Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

AVUSTRALYA'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, kayak yaptığı Erciyes Dağı’na ve manzarasına hayran kaldı.

Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- AVUSTRALYA'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, kayak yaptığı Erciyes Dağı’na ve manzarasına hayran kaldı.
Büyükelçi Marc İnnes-Brown, yılbaşı nedeniyle 3 gün önce Kayseri'ye geldi. Kentte ziyaretlerde bulunup, yöresel kahvaltı yapan Marc İnnes-Brown, Erciyes Dağı'na çıktı. Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde 3 gündür kayak yapan Brown, ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erciyes'e hayran kalan Brown, "Kayseri'deki güzel Erciyes Dağı. Ne kadar da harika bir manzara" dedi.

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