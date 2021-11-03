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Avustralya'da 18 gündür aranan 4 yaşındaki Cleo bulundu

03.11.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Batı Avustralya (WA) eyaletinde 16 Ekim’den bu yana aranan 4 yaşındaki Cleo Smith’in Carnarvon kasabasındaki bir evde "sağlıklı" olarak bulunduğu açıklandı. WA Başbakanı Mark McGowan, küçük kızı bulana veya bulunmasını sağlayacak bilgiyi verene 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 750 bin dolar) ödül verileceği açıklamıştı.

Avustralya'da 18 gündür aranan 4 yaşındaki Cleo bulundu

WA Eyalet Polisi, 16 Ekim'de Carnarvon'un kuzeyindeki bir kamp yerinde ailesinin kurduğu çadırdan kaybolduktan sonra geniş çaplı aramalara rağmen bulunmayan kız çocuğu ile ilgili açıklamada bulundu.

WA Emniyet Müdür Vekili Col Blanch'un yazılı açıklamasında, Carnarvon'taki bir eve yerel saatle 01.00’de operasyon düzenleyen polis ekiplerinin, odalardan birinde 4 yaşındaki Smith’i bulduklarını duyurdu.

Evde operasyon esnasında başka kimsenin olmadığını belirten Blanch "Bu sabah erken saatlerde Batı Avustralya polis gücünün Cleo Smith'i kurtardığını duyurmak benim için bir ayrıcalık. Cleo sağ ve sağlıklı. Hepimizin umduğu ve dua ettiği sonuç buydu." ifadesini kullandı.

''BENİM ADIM CLEO''

Blanch, polislerin "İsmin ne?" sorusuna "Benim adım Cleo" diye cevap veren çocuğun kısa süre sonra ailesine teslim edildiğini söyledi.

Aileyle hiçbir bağlantısı bulunmayan 36 yaşındaki Carnarvon'dan bir kişinin gözaltında olduğunu ve şu anda sorgusunun sürdüğünü doğrulayan Blanch, şüpheli ve Cleo'nun kurtarılması hakkındaki detayları daha sonra açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

BULUNMASI ÜLKEDE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Ortadan kaybolduğu günden bu yana güvenlik birimleri ve gönüllülerin 18 gündür aranan ve ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Cleo'nun sağlıklı olarak bulunması Avustralya’da sevinçle karşılandı.

Kızına kavuşmasını sosyal medya hesabından duyuran anne Ellie Smith, "Ailemiz yeniden bir bütün oldu" mesajını paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) için bulunduğu Glasgow'da açıklamada bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Dualarımız kabul oldu. Ne harika, rahatlatıcı bir haber." ifadesini kullandı.

Çocuğun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Anthony Albanese, "Çok mutlu bir haber." paylaşımında bulundu.

Ekran Alıntısı

BULUNMASINI SAĞLAYANA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VAAT EDİLMİŞTİ

WA Başbakanı Mark McGowan, küçük kızı bulana veya bulunmasını sağlayacak bilgiyi verene 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 750 bin dolar) ödül verileceği açıklamıştı.

Polisin Cleo'nun bulunmasını sağlayan bilgiye nasıl ulaştığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Carnarvon kasabasının kuzeyindeki Gascoyne sahilindeki Blowholes Kamp yerinde 15 Ekim'de çadır kuran Cleo ve ailesi geceyi burada geçirmişti.

Ertesi sabah Cleo'nun çadırda olmadığını fark eden ailesinin polise başvurması üzerine hava, kara ve denizden geniş çaplı arama başlatılmıştı.

(AA)

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Avustralya
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