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  4. Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!

Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 5 binin üzerinde yabani deve helikopterlerden keskin nişancıların açtığı ateşle itlaf edildi.

Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!

Güney Avustralya eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri 10 bine yakın yabani devenin toplu halde itlaf edilmesine geçen hafta onay vermişti.

Bu karar, Avustralya’da ve ülke dışında hayvan severlerin yoğun tepkisiyle karşılamıştı. Avustralya'da yabani deve sayısının 1,2 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım milyar civarında hayvan da telef oldu.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Deve itlaf keskin nişancı

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