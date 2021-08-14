Avustralya’da 7 günlük karantina kararı

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Güney Galler eyaletiyle ilgili sağlık tavsiyeleri aldım. Bu nedenle, bu akşam 17:00'den itibaren tüm Yeni Güney Galler, yedi günlük bir karantinaya girecek. Bu, tüm eyaletin sıkı bir şekilde kilit altında olacağı anlamına geliyor” dedi.

EĞİTİME YEDİ GÜN ARA

Eyalet genelinde uygulanacak karantina süresince eğitime de ara verileceği belirtildi. İhtiyaçlar için evlerinden çıkacaklara maske takma uyarısı yapıldı. Eyalette son 24 saatte 466 kişide koronavirüs tespit edildi.

DHA

