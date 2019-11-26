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Avustralya'da alevlerin arasından kurtarılan koala öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 10:11 | Son Güncelleme

Avustralya’da bir kadının yardımıyla alevlerin arasından kurtarılarak gündeme gelen koalanın öldüğü belirtildi.

Avustralya'da alevlerin arasından kurtarılan koala öldü

Yeni Güney Galler eyaletinde yaklaşık üç haftadır devam eden orman yangınları sırasında, alevlerin arasına dalan Toni Doherty’nin yardımıyla kurtarılan ve Lewis adı verilen koala, tedavi gördüğü hayvan hastanesinde yaşamını yitirdi.

Veterinerler, Lewis’in yanıklarının iyileşmediğini belirterek onu uyutma kararı aldıklarını açıkladı. 14 yaşında olduğu belirtilen koalanın, göğsünde ve ayaklarında ciddi yanıklar bulunuyordu.

Port Macquarie bölgesindeki ormanda alevlerin arasında inleyen Lewis’i üzerinden çıkardığı tişörte sararak kurtaran Toni Doherty, o anları “Daha önce hiçbir koalanın sesini duymamıştım, onların da çığlık atabildiğini bilmiyordum” sözleriyle anlatmıştı.

Avustralya'nın mücadele etmekte zorlandığı orman yangınlarında şimdiye kadar 50 bin ile 100 bin arasında koalanın ölmüş olabileceği açıklandı.

Okaliptüs ağaçlarında yaşayan koalalar orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Bu hayvanlar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

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