Avustralya'da alevlerin arasından kurtarılan koala öldü

Yeni Güney Galler eyaletinde yaklaşık üç haftadır devam eden orman yangınları sırasında, alevlerin arasına dalan Toni Doherty’nin yardımıyla kurtarılan ve Lewis adı verilen koala, tedavi gördüğü hayvan hastanesinde yaşamını yitirdi.

Veterinerler, Lewis’in yanıklarının iyileşmediğini belirterek onu uyutma kararı aldıklarını açıkladı. 14 yaşında olduğu belirtilen koalanın, göğsünde ve ayaklarında ciddi yanıklar bulunuyordu.

▶️ Toni Doherty, who rescued a badly burnt koala from an Australian bushfire, was reunited with the koala, since named Lewis, Wednesday, November 20, at the Port Macquarie Koala Hospital. (REUTERS) pic.twitter.com/U6slflCEKg