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Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2018 05:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Avustralya'nın başkenti Canberra ile Sydney ve Melbourne kentlerinde törenlerle anıldı.

Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları anma etkinlikleri düzenlendi.

Canberra'da, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören Büyükelçilikte devam etti. Törenler, Sydney'de Başkonsolosluk binasında, Melbourne'da ise Başkonsolosluk konutunda vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener'in konuşmasıyla başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşuyla sürdü.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Başkonsolos Yardımcısı Mehmet Uçar ve davetliler Atatürk hakkında bilgiler içeren konuşmalar yaptı.

Anma programına katılanlara teşekkür eden Başkonsolos Vekili Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk ulusu olarak çok şanslıyız. İngiliz devlet adamının da dediği gibi her yüzyıl bir ulusa bir dahi nasip oluyor. 20. yüzyılda bize nasip oldu. Vatanımızı kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve onun tüm silah arkadaşlarına büyük bir saygı duyuyoruz, özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, katılımcılara ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.

(AA)

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10 Kasım Avustralya anma töreni mustafa kemal atatürk

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