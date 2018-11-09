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Avustralya'da bıçaklı saldırı: Allahu Ekber diye bağırarak...

09.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracı ateşe verip 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vuruldu. Saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü.

Yetkililer, Bourke Caddesi yakınlarındaki olayın "terör bağlantılı" olduğunu söyledi.

Somali kökenli olduğu ve polis tarafından bilindiği belirtilen saldırganın adı ise açıklanmadı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın içinde gaz tüpü olan bir aracı kullandığı belirtildi.

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Bıçaklanan kişilerden ikisi ise hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

IŞİD ÜSTLENDİ

Olayın ardından terör örgütü IŞİD kendi yayın organında saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise aracın bazı dükkanlara çarptığı ve daha sonra alev aldığı görülüyor.

Melbourne'deki Bourke Caddesi'nde 2017 yılında düzenlenen bir saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırgan James Gargasoulas, aracını kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmekle suçlanıyor.

Gargasoulas 33 kişiye çarpmıştı.

Avukatı ise müvekkilinin kullandığı bazı ilaçların etkisiyle yayalara çarptığını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya polis saldırgan IŞİD

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İslam yasaklansın hep terörizm hep gericilik
Yani, terörü onların da yaşaması lazım da keşke müslümanlığı, Allahın adını kullanmasalar. Tüm Müslümanları böyle zannediyorlar sonra.
Müslümanlar gerçekten hasta. Yaşam kalitesi en yüksek ülkelerinden birinde yaşamasına rağmen hem kendi hemde başkalarının hayatını mahvedebiliyorlar.
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