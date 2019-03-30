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Avustralya'da bir göl pembe renge büründü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2019 06:21 | Son Güncelleme

Avustralya’nın başkenti Melbourne’daki bir yapay gölün pembeye dönmesiyle, bölgeye ziyaretçi akını başladı.

Yetkililer, ziyaretçilerin göle çok fazla yaklaşmamalarını istiyor. Çünkü suyun yüksek tuz seviyesinin hassas ciltleri tahriş edebileceği ifade ediliyor.

Pembe göl ziyaretçi akınına uğruyor

Avustralya’nın başkenti Melbourne’ın Westgate Parkı'nda yapay bir göl pembeye döndü. Yılın belirli zamanlarında pembeye dönene göle, bu yıl da çok sayıda ziyaretçi geliyor.
Çok fazla güneş ışığı, düşük yağış ve ılık sıcaklıklara maruz kalan gölün algleri beta karoten maddesi üreterek pembe bir pigment ürettiği belirtiliyor.
Gölün pembe renginin sonbaharın sonlarına kadar korunduğu ve havaların soğumasıyla tekrar maviye döndüğü biliniyor.
Gölü ziyaret edip fotoğraf çeken bazı ziyaretçiler ise, gölden yayılan “çürük yumurta kokusundan şikâyetçi" olduklarını ifade ediyorlar.
Öte yandan yetkililer, ziyaretçilerin göle çok fazla yaklaşmamalarını istiyor. Çünkü suyun yüksek tuz seviyesinin hassas ciltleri tahriş edebileceği ifade ediliyor. (İHA)
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Avustralya Melbourne yapay göl pembe göl Ziyaretçi akını

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