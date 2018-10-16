Avustralya da Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıyabilir

Öte yandan İsrail Başbakanı Ariel Sharon, Avustralya Başbakanı Morrison’la elçiliğin Kudüs’e taşınması kararını konuştuklarını ve kendisinin bundan memnuniyet duyduğunu belirtti. Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail Başbakanı, “Avustralya Başbakanı, Kudüs’ün resmen başkent olarak tanınması ve elçiliğin taşınması konusuda bilgi verdi. Kendisine bu yüzden teşekkürlerimi iletiyorum. Avustralya’ya ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” diye yazdı.

Avustralya Başbakanı elçiliği taşıma düşüncesine karşın kendilerinin İsrail-Filistin sorunu konusunda iki devletli çözümden yana olan tavırlarında değşiklik olmayacağını söyledi.

Seçimler Başbakan Morrison’ın tek sandalye farkla sahip olduğu meclisteki çoğunluğu bağımsız vekillerle işbirliğine gitmeden koruyabilmesi adına da son derece önemli.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, önerinin kendisine eski İsrail Büyükelçisi Dave Sharma tarafından yapıldığını söyledi. Sharma, ülkede Cumartesi günü yapılacak seçimlerde iktidardaki muhafazakar Liberal Parti’nin, yahudi seçmenlerin çoğunluta olduğu Sydney’den aday durumunda.

Amerika’nın İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararının ardından Avustralya’dan da benzer bir adım gelebilir.

Avustralya Devlet yayın organında yer alan bir haberdeyse hükümetin bu tavrının Endonezya’da hayal kırıklığı yarattığı ve Jakarta’dan yapılan açıklamalarda böylesi bir karar tepki gösterileceği ve ikili ticari ilişkilerin bundan zarar göreceği belirtildi.

Morrison, Ağustos ayında Başbakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini, nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu komşu ülke Endonezya’ya gerçekleştirmişti.

Morrison ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Jokowi Widodo bu yıl iki ülke arasındaki ticareti arttıracak bir anlaşma imzalamayı planlıyorlar.

Morrison mecliste yaptığı konuşmada Jokowi’ye de elçiliği Kudüs’e taşıma fikirleri konusunda bilgi verdiğini söyledi. Morrison bu konudaki görüşlerini Jokowi’yle konuştuğunu ve kendisinden aldığı yanıttan memnun olduğunu ifade etti.

Morrison ayrıca Avustralya olarak, Filistin’in gelişmekte olan 77 ülkeden oluşan 77 Grubunun dönem başkanlığı ve İran nükleer anlaşmasının yeniden değerlendirilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler’de oylamalarda da karşı oy kullanacaklarını duyurdu.