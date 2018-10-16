HABER

Avustralya da Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıyabilir

16.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

Amerika’nın İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararının ardından Avustralya’dan da benzer bir adım gelebilir

Avustralya da Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıyabilir

Amerika’nın İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararının ardından Avustralya’dan da benzer bir adım gelebilir.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, önerinin kendisine eski İsrail Büyükelçisi Dave Sharma tarafından yapıldığını söyledi. Sharma, ülkede Cumartesi günü yapılacak seçimlerde iktidardaki muhafazakar Liberal Parti’nin, yahudi seçmenlerin çoğunluta olduğu Sydney’den aday durumunda.

Seçimler Başbakan Morrison’ın tek sandalye farkla sahip olduğu meclisteki çoğunluğu bağımsız vekillerle işbirliğine gitmeden koruyabilmesi adına da son derece önemli.

Avustralya Başbakanı elçiliği taşıma düşüncesine karşın kendilerinin İsrail-Filistin sorunu konusunda iki devletli çözümden yana olan tavırlarında değşiklik olmayacağını söyledi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Ariel Sharon, Avustralya Başbakanı Morrison’la elçiliğin Kudüs’e taşınması kararını konuştuklarını ve kendisinin bundan memnuniyet duyduğunu belirtti. Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail Başbakanı, “Avustralya Başbakanı, Kudüs’ün resmen başkent olarak tanınması ve elçiliğin taşınması konusuda bilgi verdi. Kendisine bu yüzden teşekkürlerimi iletiyorum. Avustralya’ya ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” diye yazdı.

Avustralya Devlet yayın organında yer alan bir haberdeyse hükümetin bu tavrının Endonezya’da hayal kırıklığı yarattığı ve Jakarta’dan yapılan açıklamalarda böylesi bir karar tepki gösterileceği ve ikili ticari ilişkilerin bundan zarar göreceği belirtildi.

Morrison, Ağustos ayında Başbakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini, nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu komşu ülke Endonezya’ya gerçekleştirmişti.

Morrison ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Jokowi Widodo bu yıl iki ülke arasındaki ticareti arttıracak bir anlaşma imzalamayı planlıyorlar.

Morrison mecliste yaptığı konuşmada Jokowi’ye de elçiliği Kudüs’e taşıma fikirleri konusunda bilgi verdiğini söyledi. Morrison bu konudaki görüşlerini Jokowi’yle konuştuğunu ve kendisinden aldığı yanıttan memnun olduğunu ifade etti.

Morrison ayrıca Avustralya olarak, Filistin’in gelişmekte olan 77 ülkeden oluşan 77 Grubunun dönem başkanlığı ve İran nükleer anlaşmasının yeniden değerlendirilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler’de oylamalarda da karşı oy kullanacaklarını duyurdu.

Muhalafetteki solcu İşçi Partisi, Morrison’ın açıklamalarını Wentworth bölgesinde yapılacak seçimleri kazanabilmek adına yapılmış nafile girişimler olarak nitelendirdi. İşçi Partili Penny Wong, “Wentworth halkı ve tüm Avustralyalılar, ulusal çıkarları kendi kişisel çıkarlarının önüne koyan ve ülkeyi ulusun uzun vadeli çıkarları doğrultusunda yöneten bir lideri hak ediyor” dedi.

Avustralya Filistin Savunma Ağı Başkanı George Browning de yaptığı açıklamada Morrison hükümetini eleştirdi ve ortadoğudaki milyonlarca insanın kaderini belirleyecek bir siyasi kararı Wentworth’ta yapılacak bir seçime bağlamanın sorumsuzluk olduğunu söyledi.

Başbakan Morrison’sa söz konusu kararın Amerika’nın ve Wentworth’ta yapılacak seçimlerin etkisiyle aldığı eleştirilerine karşı çıktı.

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talepBM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
Daniels'in Trump'a açtığı iftira davası reddedildiDaniels'in Trump'a açtığı iftira davası reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

Arkadaşına yardım etmek istemişti! Kaçırıldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü

Arkadaşına yardım etmek istemişti! Kaçırıldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.