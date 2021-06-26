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Avustralya’da Delta varyantı alarmı! Bir eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanacak

26.06.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, korona virüsün Delta mutasyonunun hızla yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Salgın başladığından bu yana Yeni Güney Galler, en korkunç dönemini geçiriyor" ifadelerini kullanmış, kısıtlamaya gidileceği yönünde sinyaller vermişti. Yeni Güney Galler eyaletinde alınan kararla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Avustralya’da Delta varyantı alarmı! Bir eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABC News’e göre, Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Delta varyantının eyalette artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Temmuz Cuma günü 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.

GIDA VE TIBBİ İHTİYAÇLAR DIŞINDA ÇIKMAK YASAK

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.

26 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düğün organizasyonları da yasaklanırken cenaze törenlerine katılım sosyal mesafe tedbirlerine uyulmak şartıyla en fazla 100 kişi ile sınırlı tutulacak.

KAPANMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian gazetecilere yaptığı açıklamada, "Salgın başladığından bu yana Yeni Güney Galler, ''en korkunç dönemini geçiriyor" ifadelerini kullanmış, yetkililer virüsü kontrol altına almak için eyalet genelinde kilitlenme çağrısı yapmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya
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