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Avustralya'da Delta varyantı kâbusu! En yüksek vaka sayısı görüldü

02.09.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, son 24 saatte 1477 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkedeki günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

Avustralya'da Delta varyantı kâbusu! En yüksek vaka sayısı görüldü

Eyalet hükûmetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler'de (NSW) 1288, Victoria'da 176, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 12 ve Queensland'da 1 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde yeni vaka bildirilmezken, 4 eyalette 1 Eylül'de kaydedilen 1477 Kovid-19 vakasının, Avustralya’da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu açıklandı.

Avustralya'da bir önceki günlük en fazla vaka sayısı, 1375 ile 30 Ağustos 2021'e kayıtlara geçmişti.

ÜLKEDE KOVİD-19'DAN CAN KAYBI 1019'A ÇIKTI

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde son 24 saatte Kovid-19'dan can kaybı yaşanmazken tam kapanmanın sürdüğü NSW'de 7 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 1019'a yükseldi.

Toplam 56 bin 550 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, 21 bin 482 aktif vakadan 185'i yoğun bakımda olmak üzere 1048 kişi hastanede tedavi görüyor.

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YENİ ZELANDA'DA 49 KİŞİ DAHA KOVİD-19'A YAKALANDI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Delta varyantının etkisindeki ülkedeki 770 aktif vakadan, 45'i hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 697 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar kabusu yaşıyorsa biz neyi yaşıyoruz şakamı bu

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