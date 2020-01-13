Avustralya'da deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Yabani develerin nüfus kontrolünün sağlanması talebi bölgede yaşayan Aborijin liderlerden geldi. Aşırı kuraklık sonucu susuzluk çeken develerin yerleşim bölgelerinde bulunan su kaynaklarına yönelmeleri ve çocuklar için tehlike oluşturmaları gerekçesiyle talep hükümet tarafından onaylandı.

Peki Avustralya hükümetinin bu kararının sadece yabani deveye özgü bir kerelik bir uygulama değil, ülkede yaşayan birçok yabani hayvan için uygulanan bir nüfus kontrolü yöntemi olduğunu biliyor muydunuz?

SADECE DEVELER ÖLDÜRÜLMÜYOR

Yabani hayvanların nüfus kontrolü için itlaf edilmesi Avustralya'da yeni bir uygulama değil. Hükümet doğal hayatı ve yabani hayvan nüfusunu kontrol altında tutmak adına coğrafyada bulunan pek çok canlı için sistematik olarak benzer yöntemler uyguluyor.

Kuzeybatı Avustralya hükümetinin resmi web sitesinde, yabani hayvanların nüfus kontrolüne dair uygulamaların detaylarını okumak mümkün.

İtlaf edilen hayvanlar arasında yabani atlar, domuzlar, kediler, tavşanlar, tilkiler ve hatta kanguru gibi birçok canlı türü bulunuyor. Her tür için farklı metodlar kullanılıyor.