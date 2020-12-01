HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Avustralya'da elektrikli araçlara kilometre başına vergi!

Avustralya'da elektrikli araçlara kilometre başına vergi!

01.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avustralya'da elektrikli araçlara kilometre başına vergi!

Avustralya hükümeti, elektrikli otomobil sahipleri için yeni bir vergi kalemi hazırladı. Buna göre elektrikli otomobil sahipleri, iki eyalette gittikleri kilometre başına 1,2 ila 1,5 euro cent vergi ödeyecek.

Elektrikli otomobiller gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Dev otomobil üreticileri artık yeni otomobillerinde elektriğin gücüne yer veriyor. Tüketiciler de yavaş yavaş elektrikli otomobillere geçiş yapıyor. Fakat Avustralya'dan gelen haberler pek parlak değil ve tüketicilerin elektrikli otomobile geçişini etkileyebilecek gibi görünüyor.

15 BİN KM YAPAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE 230 EURO VERGİ

Avustralya hükümeti, Le Parisien'in haberine göre, elektrikli otomobillere yeni vergi getirmeye hazırlanıyor. Habere göre hükümet, otomobillerin yaptığı kilometre başına vergi ödemesi alacak. 15 bin kilometre yol yapan bir elektrikli otomobil için ortalama 231 euro vergi ödenecek. Verginin uygulaması, Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinde başlayacak.

Elektrikli otomobil

Tesla ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobil mi üretecek?Tesla ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobil mi üretecek?

YILLIK 20 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

Avustralya hükümetinden yetkililere göre söz konusu vergi sistemi, hükümetin elektrikli araç üretiminde ödeyeceği payı azaltmak için getirildi. Çalışma için kullanılan ''Kamu maliyesinde oluşan açığı telafi etmek'' ifadesi de bunun bir ispatı niteliğinde. Hükümet, yeni vergi sistemiyle yıllık ise 20 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Ünlü modelin fişi çekiliyor mu?Ünlü modelin fişi çekiliyor mu?
Öğretmenler Günü mesajları!Öğretmenler Günü mesajları!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Maserati önümüzdeki beş yıl içinde tamamen elektriklenecek

Ünlü otomobil üreticisinden 5 yıllık karar!

Tesla ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobil mi üretecek?

Uygun fiyatlısı mı geliyor?

Volkswagen Passat üretimini durduruyor iddiası!

Ünlü modelin fişi çekiliyor mu?

Apple elektriksel ön cam teknolojisi için patent aldı! Apple Cars mı geliyor?

Akıllı telefon üreticisi otomobillere de el attı!

Toyota veganlar için harekete geçti!

Toyota'dan sürpriz çalışma!

Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Yüzlerce araç çürüyor! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.