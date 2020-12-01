Avustralya'da elektrikli araçlara kilometre başına vergi!

Elektrikli otomobiller gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Dev otomobil üreticileri artık yeni otomobillerinde elektriğin gücüne yer veriyor. Tüketiciler de yavaş yavaş elektrikli otomobillere geçiş yapıyor. Fakat Avustralya'dan gelen haberler pek parlak değil ve tüketicilerin elektrikli otomobile geçişini etkileyebilecek gibi görünüyor.

15 BİN KM YAPAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE 230 EURO VERGİ

Avustralya hükümeti, Le Parisien'in haberine göre, elektrikli otomobillere yeni vergi getirmeye hazırlanıyor. Habere göre hükümet, otomobillerin yaptığı kilometre başına vergi ödemesi alacak. 15 bin kilometre yol yapan bir elektrikli otomobil için ortalama 231 euro vergi ödenecek. Verginin uygulaması, Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinde başlayacak.

YILLIK 20 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

Avustralya hükümetinden yetkililere göre söz konusu vergi sistemi, hükümetin elektrikli araç üretiminde ödeyeceği payı azaltmak için getirildi. Çalışma için kullanılan ''Kamu maliyesinde oluşan açığı telafi etmek'' ifadesi de bunun bir ispatı niteliğinde. Hükümet, yeni vergi sistemiyle yıllık ise 20 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

