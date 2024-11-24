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Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto: 170 gözaltı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 15:22
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Avustralya'da kömür nakliye limanında düzenlenen fosil yakıt karşıtı protestoda 170 kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto: 170 gözaltı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde polis, kömür nakliye limanında düzenlenen fosil yakıt karşıtı protestoda gemilerin geçtiği kanala kayık ve kanolarla giren göstericileri gözaltına aldı.

Polis, gemilerin kullandığı kanala girilmesinin yasa dışı olabileceği uyarısını yaptı. Uyarının ardından çok sayıda kişi kayıklarla kanala girdi. Polis, ‘talimatları göz ardı ettikleri ve tesisin çalışmasını engelledikleri’ gerekçesiyle 170 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı. Gözaltına alınanların 14'ünün çocuk olduğu belirtildi.

Liman yetkilileri, güvenlik endişeleri nedeniyle gemi hareketlerini birkaç saatliğine durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Fosil
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