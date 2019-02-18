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Avustralya'da iki sıcak hava balonu yere çakıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2019 04:08 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Melbourne kentinde 5 dakika arayla iki sıcak hava balonu düştü. Balonlardaki 17 turist kazalardan yara almadan kurtuldu.

Avustralya'da iki sıcak hava balonu yere çakıldı!

Victoria Ambulans Servisinden yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde meydana gelen kazalardan ilkinde, içinde 9 kişinin bulunduğu balon henüz bilinmeyen bir nedenle Wantirna semtindeki boş bir alana düştü.

BİR EVİN ARKA BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Bu kazadan 5 dakika sonra da 8 yolcusuyla havalanan bir diğer sıcak hava balonu Vermont semtindeki bir evin arka bahçesine düştü.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Balonlarda bulunan 17 kişi kazalardan yara almadan kurtuldu.

Bahçesine balon düşen ev sahibi, 3AW radyosuna yaptığı açıklamada, balondakilerin turist olduğunu belirterek, "Çok korkutucu bir şeydi. Bunun bir deprem olduğunu sandım, hala titriyorum." dedi.

Görgü tanıkları, düşen balonlarda Asya kökenli turistlerin bulunduğunu ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Melbourne Sıcak hava balonu

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