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  4. Avustralya'da kan donduran olay! İki grup arasındaki kavgada bıçaklı vahşet saniye saniye kamerada

Avustralya'da kan donduran olay! İki grup arasındaki kavgada bıçaklı vahşet saniye saniye kamerada

14.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayın tüyleri diken diken eden görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran görüntülerde iki grup arasında meydana gelen bir kavga görülüyor. Gruplardan birindeki şahsın diğer grup üyelerine bıçak çekerek tehdit etmesi sonucu kavga kızışırken boynundan bıçaklanan 24 yaşındaki Lauie Michael Tagaloa'nın kanlar içinde yere yığılma anı dehşete düşürdü.

Olay, pazartesi günü sabah saat 4 sularında meydana geldi. Avustralya'da Brisbane'in Fortitude Valley semtindeki bir alışveriş merkezinin yemekhanesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Valley Metro kompleksinde iki grup bağırarak birbirine hakaretler yağdırdı.

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TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışma daha sonra kızışarak kavgaya dönüştü ve aralarından 20 yaşındaki kişi bıçak çekerek diğer grup üyelerini tehdit etti.
Bıçak çeken 20 yaşındaki genç, kendilerine doğru yaklaşan diğer grup üyelerinden birini boynundan bıçakladı.

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KANLAR İÇİNDE KALDI

Bıçaklanan Lauie Michael Tagaloa bir süre boynunu tutarak duraksadı, daha sonra kanlar içinde sendeleyerek yere yığıldı. Tagaloa sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Kavganın hemen ardından olay yerinden kaçtığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

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Bıçaklı saldırıyı işleyen kişi cinayetle suçundan hakim karşısına çıktı. Aynı gruptan 20 ve 21 yaşlarındaki diğer 2 kişi ise soruşturmada polise yardım ediyor ve henüz suçlama almadılar.

Kavgaya karışan iki grubun ise birbirini tanımadığı belirtildi.

Kan donduran olayın görüntüleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları kanlar içinde yere yığılan kişinin şah damarından bıçaklandığı şeklinde yorum yaptı.

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Avustralya
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