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Avustralya’da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi

08.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da ilk parçası 2007’de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğu ve dünyanın da en büyük türlerinden biri olduğu açıklandı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bilim insanları, ilk parçası 2007’de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğunu açıkladı. Dünya genelindeki en büyük 15 dinozor türü arasında yer aldığı da bildirilen dinozor fosilinin 92-96 milyon yıl önce yaşayan ve Titanozorlar olarak bilinen, bitki yiyen Australotitan cooperensis türü olduğu belirtildi. Kemik incelemelerinde boyunun yaklaşık 30 metre yani “basketbol sahası kadar” olduğu belirtilen dinozorun ağırlığı ise 67 ton olarak açıklandı.

İLK PARÇASI 2007'DE KEŞFEDİLMİŞTİ

Söz konusu dinozor türüne ait iskeletin ilk parçası Queensland eyaletinde bulunan Eromanga yakınlarındaki bir çiftlikte keşfedilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise keşfedilen türün kürek kemikleri, uzuvları ve pelvik kemikleri bulunmuştu. Kemiklerin uzak konumu, boyutları ve hassas durumları nedeniyle teşhis süreci uzun sürmüştü.

Queensland eyalet hükümeti, türün sınıflandırılmasını memnuniyetle karşılarken, Queensland Müze Ağı'nın CEO'su Dr. Jim Thompson, "Avustralya, dinozor keşfi için son sınırlardan biri ve Queensland, ulusun paleo-başkenti olarak hızla kendini sağlamlaştırıyor. Keşfedilecek daha çok şey var" dedi.

Kaynak: İHA

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