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Avustralya'da korkunç olay... 1963'ten bu yana ilk! Köpek balığı saldırdı, ceset parçalarını tek tek topladılar

17.02.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Sydney kentinde bir yüzücü, en az 3 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıdan 2 saat sonra yüzücünün cansız bedenine ait parçaları bularak sudan çıkardı. Bir görgü tanığı, "Adam yüzüyordu, bir köpekbalığı geldi ve saldırdı" dedi. Saldırı nedeniyle 13 plajın kapatıldığı duyuruldu.

Avustralya'da korkunç olay... 1963'ten bu yana ilk! Köpek balığı saldırdı, ceset parçalarını tek tek topladılar

Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısı nedeniyle 13 plaj kapatıldı. Ülkenin Sydney kentinde bir yüzücü, en az 3 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıdan 2 saat sonra yüzücünün cansız bedenine ait parçaları bularak sudan çıkardı. Bir görgü tanığı, "Adam yüzüyordu, bir köpekbalığı geldi ve saldırdı" dedi.

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SUYA ARABA DÜŞTÜ SANDILAR

Başka bir kişi ise, "Bir bağırış duyduk ve arkamızı döndük, suya bir araba düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpekbalığı sıçradı" ifadelerini kullandı.

Kentte 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısının ardından 13 plajın kapatılmasına karar verildi. Yüzücüleri uyarmak için plajlara tabelalar ve barikatlar konulurken, cankurtaranlar köpek balığı saldırısına karşı sahillerde devriye gezecek.

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(İHA)

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