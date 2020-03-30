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Avustralya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 06:55 | Son Güncelleme

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye, vaka sayısı 4 bin 167’ye çıktı.

Avustralya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Tazmanya Eyalet Başbakanı Peter Gutwein, virüse yakalanan 80’li yaşlardaki kadının yaşamını yitirmesiyle eyalette Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını açıkladı.

Tazmanyalıları kurallara uymaya çağıran Gutwein, "Tüm Tazmanyalılar bunun bir oyun olmadığını kabul etmeli ve anlamalı." ifadesini kullandı.

Tazmanya'daki bu ölümle birlikte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye, virüse yakalananların sayısı 4 bin 167’ye yükseldi.

YENİ YASAKLAR DEVREYE GİRECEK

Kovid-19 nedeniyle ölen ve hastalananların sayısındaki artış sürerken Başbakan Scott Morrison salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu gece yarısından sonra yürürlüğe girecek yeni tedbirleri açıkladı.

Avustralyalılara, tıbbi ihtiyaçlar, egzersiz, işe veya eğitime gitmek, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini haricinde evde kalmaları tavsiyesinde bulunan Morrison, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında 2'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını söyledi.

Kurallara uymayanlara eyalet yönetimleri tarafından çeşitli cezalar uygulanacağını hatırlatan Morrison, 70 ve daha yukarı yaşta olanlardan, zorunlu haller dışında evde kalmalarını, çıktıklarında da mümkün olduğunca az kişiyle temas kurmalarını istedi.

Yurt dışından gelenlerin otel veya konaklama tesislerinde zorunlu karantinaya alındığı Avustralya’da, düğünlerin 5, cenaze defin işlemlerinin 10 kişiyle yapılmasına izin veriliyor.

Daha önce de spor salonları, müzeler, ibadet yerleri, plajlar, oyun alanları, yüzme havuzları ve bar gibi mekanlar kapatılmıştı.

Karantina, sosyal mesafe ve toplanma kurallarına uymayanlara her eyalette farklı para ve hapis cezaları uygulanacak.

(AA)

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Avustralya Kovid-19 ölü saysısı 17'ye çıktı

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