Avustralya’da NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian istifa etti

Başbakan Berejiklian, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (ICAC) hakkında soruşturma açtığını duyurmasının ardından NSW’nin başkenti Sydney’de düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Görevinden istifa ettiğini duyuran ve istifasının NSW Liberal Parti içinde yeni başbakan seçilir seçilmez yürüklüğe gireceğini vurgulayan Berejiklian, "Bir gecede zor bir karar vermek zorunda kaldım. Başbakanlık görevinden istifa etmekten başka seçeneğim olmadığını duyurmak bana acı veriyor." dedi.

Eyaletteki Kovid-19’la mücadeleye atıfta bulunarak istifasının uygun zamanda olmadığına dikkati çeken Berejiklian, "Başbakanlıktan istifam daha kötü bir zamanda olamazdı ancak zamanlama tamamen benim kontrolüm dışında." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KARŞITI GÖRÜŞLERİYLE TANINIYORDU

Berejiklian, seçim komisyonuna danışarak uygun zamanda eyalet milletvekilliği görevinden de istifa edeceğini sözlerine ekledi.

NSW Eyalet Başbakanlığını 2017'den bu yana yürüten 51 yaşındaki Ermeni kökenli Berejiklian, Türkiye aleyhine görüşleriyle tanınıyordu.

Berejiklian, özel ilişkisi olduğunu kabul ettiği aynı partiden Milletvekili Daryl Maguire, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları üzerine 2018 yılında milletvekilliğinden istifa etmişti.

YOLSUZLUKLARA GÖZ YUMMAKLA SUÇLANIYORDU

Muhalefetin istifasını istediği Berejiklian, Maguire tarafından yapıldığı ileri sürülen yolsuzluklara göz yummakla suçlanıyordu.

ICAC tarafından yapılan açıklamada, Berejiklian'ın, Maguire ile özel ilişkisinin devam ettiği süreçte "kamu görevlerini yerine getirip getirmediğinin" soruşturulacağı duyurulmuştu.

NSW’de İktidardaki Liberal Partiden 2012-2018 yılları arasında eyalet milletvekili olarak görev yapan Maguire'in hakkında ICAC tarafından açılan soruşturma halen devam ediyor.

Kaynak: AA

