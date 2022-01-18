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  4. Avustralya'da sahile vuran şey olay oldu! Her yeri dikenle kaplı: Trump'un saçı doğal ortamında

Avustralya'da sahile vuran şey olay oldu! Her yeri dikenle kaplı: Trump'un saçı doğal ortamında

18.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Sidney'de sahile vuran bir deniz canlısının fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Tuhaf canlının fotoğrafının yayınlayan kadın ''bu garip tüylü, yavaş hareket eden canlıyı bilen var mı?'' diyerek merakının giderilmesini istedi. Fotoğrafa binlerce yorum yapılırken bir kişinin Trump yorumu olay oldu.

Avustralya'da sahile vuran şey olay oldu! Her yeri dikenle kaplı: Trump'un saçı doğal ortamında

Avustraya'nın Sidney şehrinde bulunan Cronulla sahilinde görülen tuhaf deniz canlısı bölge halkında merak uyandırdı. Avustralyalı kadınının bir Facebook grubunda paylaştığı kare binlerce yorum aldı.

TRUMP'IN SAÇI

Garip keşif hakkında teorilerini ortaya koyan kişiler bunun bir peruk olduğunu söylerken bir başka kişi ''Trump'un saçı doğal ortamında'' yazdı. Bu yorum da binlerce beğeni alırken yorum yapanı destekleyen paylaşımlar yapıldı.

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HER YERİ DİKENLE KAPLI

Bununla birlikte, diğer yorumcular, canlının kalp kestanesi olarak da bilinen bir "deniz patatesi" olduğunu öne sürdüler. The Wildlife Trusts web sitesine göre, deniz patatesleri kumda yuva yapan ve kıyı şeridindeki kumlu ve çamurlu kıyılarda yaşayan orta boy deniz kestaneleridir. Site, deniz patatesinin “kalp şekli, donuk beyazımsı rengi ve ince, kırılgan kabuğu ile tanınabilir olduğunu” açıklıyor. Hayvanın kendisi yoğun, kürk benzeri dikenlerle kaplıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Donald Trump
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