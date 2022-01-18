Avustralya'da sahile vuran şey olay oldu! Her yeri dikenle kaplı: Trump'un saçı doğal ortamında

Avustraya'nın Sidney şehrinde bulunan Cronulla sahilinde görülen tuhaf deniz canlısı bölge halkında merak uyandırdı. Avustralyalı kadınının bir Facebook grubunda paylaştığı kare binlerce yorum aldı.

TRUMP'IN SAÇI

Garip keşif hakkında teorilerini ortaya koyan kişiler bunun bir peruk olduğunu söylerken bir başka kişi ''Trump'un saçı doğal ortamında'' yazdı. Bu yorum da binlerce beğeni alırken yorum yapanı destekleyen paylaşımlar yapıldı.

HER YERİ DİKENLE KAPLI

Bununla birlikte, diğer yorumcular, canlının kalp kestanesi olarak da bilinen bir "deniz patatesi" olduğunu öne sürdüler. The Wildlife Trusts web sitesine göre, deniz patatesleri kumda yuva yapan ve kıyı şeridindeki kumlu ve çamurlu kıyılarda yaşayan orta boy deniz kestaneleridir. Site, deniz patatesinin “kalp şekli, donuk beyazımsı rengi ve ince, kırılgan kabuğu ile tanınabilir olduğunu” açıklıyor. Hayvanın kendisi yoğun, kürk benzeri dikenlerle kaplıdır.



