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Avustralya'da sel: 154 bin kişi de risk altında

22.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 50 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Avustralya'nın Yeni Galler Eyaleti'nde 18 bin kişi tahliye edildi, yüzlerce kişi kurtarıldı. 38 yerleşim birimi 'doğal afet bölgesi' ilan edildi. Kurtarılanlar arasında inekler ve köpekler de var.

Avustralya'da sel: 154 bin kişi de risk altında

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı son 50 yılın en büyük sel felaketi nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmininde bulunurken bölgede yaklaşık 54 bin kişinin daha yerinden olabileceği belirtiliyor.

Seller nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, bazı evlerde büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Scott Morrison, afete ilişkin Parlamentoda yaptığı konuşmada, eyaletin kuzeyinde 35 yerleşim yerinde mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını, afette can kaybı olmadığını ancak temelleri zayıflayan binalar, yollar, ağaçlar ve elektrik hatlarıyla yükselen su seviyelerinin risk teşkil ettiğini söyledi.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise eyalet genelinde 38 yerleşim yerinin 'doğal afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Sydney'in batısındaki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin de rekor seviyelere ulaştığı yağışların devam etmesi durumunda, bölgedeki diğer nehirlerde de su seviyelerinin yükseleceği uyarısı yapıldı.

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